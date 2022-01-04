揹著26歲障礙兒環遊世界！43歲單親媽曝「心聲」：不難過
母愛的力量實在太偉大！澳洲有位43歲的母親妮姬 (Niki Antram)，26年來獨力養育多重身心障礙的兒子吉米(Jimmy Antram)，還帶著他上山下海到處遊玩，詳細經過曝光，更讓不少網友流下熱淚。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 17:02:08
綜合外媒報導，妮基在17歲時生下兒子吉米，沒想到後者在剛出生，就被診斷出罹患尿崩症、泛垂體低能症（會導致身材矮小、單一或多重內分泌器官功能低下）等疾病，2個月大又發現罹患永久性失明，8個月時再診斷出罹患癲癇，這些病症讓吉米無法生活自理，就算成年也必須全天候接受他人照顧。
妮姬受訪時提到，吉米是在2個月大被發現失明的，當時吉米祖母注意到他不會伸手去抓住眼前的玩具，因此才到醫院接受檢查，但得到證實後，自己的世界就像崩塌了一樣，還花了很長的時間去克服心中的坎。此後她也下定決心，要讓兒子吉米盡可能的享受生活。
近幾年來，妮姬帶著吉米開始環遊各地，先從澳洲各個城市開始旅行，隨後還遠赴峇里島與夏威夷，這些經驗也讓妮姬練就一身絕技「我能在揹著吉米的同時，拖著行李箱在機場內行走，直到進入特定區域可以借用輪椅並搭上飛機」，同時也都會在出發前規劃出最詳盡的行程，找出具備無障礙設施的餐廳飯店及景點。
雖然最近因為疫情影響，妮姬與吉米的加拿大之旅被擱置中，不過妮姬仍舊會騎著腳踏車，並讓吉米坐在拖車內，一起在社區內逛逛，傾聽戶外的聲音，帶著他盡可能地體驗這個世界。妮姬也吐露心聲「吉米從未看過任何顏色、雲彩或彩虹，但他總是微笑地坐著，所以看著他時，我又怎麼會感到難過呢？」（編輯：潘毅）