好市多加油遇插隊哥！熄火不走想裝死 員工「2招」電爆
知名美式賣場「好市多」販賣琳瑯滿目的商品，且常祭出各式優惠，而深受國人喜愛，此外部分好市多店面周遭，還會設置加油站，供有需要的旅客就近加油。不過，就有一名顧客分享，某天前往好市多加油時，意外遇到奧客插隊，被阻攔後甚至原地熄火不肯走，但員工靠著「2招」電爆該名奧客，讓大批網友大讚「太帥了！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 18:57:08
有網友於臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》上分享，表示近日到好市多加油時，突然聽到車外傳來一陣很大的對話聲，當他搖下車窗一瞧，才發現是有位顧客尾隨柴油車想插隊加油，當下工作人員立馬上前制止，且要求他離開重新排隊，「該車還牽拖工作人員指揮不佳、他車子因為插隊還被擦撞了等等。」
不過，員工也理直氣壯地回應他，「不遵守規則，就算排到加油機前了也不會讓他加油。」隨即引導後面的車輛先行加油。但插隊的顧客卻十分不滿，甚至熄火停在原地，但工作人員反應相當迅速，「直接拿三角錐放在那台車後，並且持續引導後車繞過插隊車輛。」讓原PO大讚「整場處理迅速確實感覺超有經驗，工作人員們氣勢超帥，必須表揚」。
貼文曝光後，至今已有超過7千多人按讚，紛紛直呼「超讚的處理方式，在這個紛亂的年代，有這樣的勇氣真的令人感動」、「這就是正義」、「這位員工受到眾多員會肯定，好市多必需好好獎勵這位員工」、「工作人員這樣做超帥！就是有些人仗著不要臉，天下無敵」。（編輯：陳雅雲）