「新台味」多元年菜提案開跑 邀新住民分享拿手異國料理
《四方報》報導，新的一年很快就要來了！相信大家都很期待團聚吃年菜的時刻，但傳統的年菜是不是吃得有點膩了呢？新住民全球新聞網舉辦「新台味多元年菜PK」感恩網路活動，邀請民眾分享拿手的異國菜色，提供更多元的新年菜色發想，被評選獲選的2人將可獲得「精緻年菜組」作為獎勵，歡迎來自各國的新住民、移工朋友們踴躍分享。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-04 22:14:33
由移民署指導、新住民全球新聞網主辦的「新台味多元年菜PK」網路徵選活動，自12月25日開跑至1月13日晚上23點，民眾只要分享拿手的異國菜色照片，寫上食譜和做法，由粉絲按讚票選，選出的前10名再由專業的料理老師「美慧老師」正式評選，最終挑選出的2位朋友將可以獲得原價新臺幣5,299元的「良品開飯」龍虎帝王年菜宴六菜二湯作為獎勵，讓你今年不用下廚準備，就能輕鬆過上一個菜色豐富的好年。
活動參加者必須為「Taiwan我來了」粉絲才有獲獎資格，參與者必須先至粉絲專頁按讚，否則抽到也視為棄權，且每個臉書帳號僅具一次得獎機會。此外，活動參加者臉書帳號需為真實身份，不得使用人頭帳號、假帳號參加，若以人頭帳號或電腦駭客程式等不正當手段參加活動，經主辦單位發現或第三人檢舉，將自動取消中獎資格。一帳號限留言一次，重複留言不予計算。
得獎名單將於1月16日於粉絲專頁公告，獲獎者之菜色也將由評審老師拍攝影片教學，將好菜餚製法分享給大家。