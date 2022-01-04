哪位女神短髮更美？粉絲全指「2仙女」最頂：長髮變路人
有些人天生就適合長髮，有些人則是剪了短髮反而吸引更多目光，近年來短髮成為大勢髮型之一，甚至有許多女神一口氣剪掉長髮，乾淨俐落的新造型更受人喜愛。對此，就有網友好奇詢問「短髮比長髮好看，最頂的女人是誰？」其中2位鄉民老婆呼聲最高。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 21:23:10
原PO於PTT八卦板上發文，認為大多數留短髮好看的女生，主要都是靠顏質，反而留長髮會更美。不過他指出，「若要找短髮比長髮好看的，頭型跟臉型都要很能打，大概比日本的壓縮機更稀少」，因此好奇詢問「短髮好看到超越長髮的女生，如果要舉出一個最頂的，會是誰？」
問題一曝光，就引來不少粉絲曝光心目中的短髮女神，「T-ara恩靜短髮超美」、「廣末第二誰敢稱第一！？」、「銀河，短髮根本起飛」、「梁詠琪短髮真的無敵」、「我是覺得周幼婷啦」、「日本廣末，韓國草娥」、「我婆IU」。
其中最近因出演《華燈初上》，再次備受矚目的女星「郭雪芙」被許多人點名，直言「雪芙吧？雪芙短髮真的正」、「雪芙我老婆」、「我老婆雪芙，給你參考」、「十年前是李心潔，現在是郭雪芙吧」、「郭雪芙，長髮是路人，短髮變女神」。
另外，有著「國民老婆」稱號的日本女星新垣結衣，也被廣大鄉民們提及，「你把我老婆結衣放哪了」、「新垣結衣啊」、「新垣結衣，一生推。」（編輯：陳雅雲）