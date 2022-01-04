保溫杯除保溫也要好洗！網親測推「這2牌」：效果超好
冬日氣溫低，非常需要一個好用的保溫杯，能在冷天中隨時隨地有熱水能暖身。就有網友近期想購入新的保溫杯，故上網詢問是否有好洗又保溫持久的牌子，熱心網友紛紛推薦出心目中的好牌，其中最符合原PO需求的牌子即是膳魔士及虎牌，因其保溫效力持久，杯口也較大、較好清洗。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 22:04:45
原PO於PTT上以「該買哪一牌的保溫杯？」發文，說明因為舊的保溫杯保溫能力下降，故在考慮購入新物，她希望能找到「500cc上下，有把手，瓶口大一點好清洗的」，也提出自己查到得三個牌子：
1、象印：網拍價格落在約1200上下，是最多人推薦的品牌。
2、膳魔師：價格也約1200上下，也很多人推薦 ，且沒什麼負評。
3、樂扣樂扣：網拍中有找到800元左右的商品，為其中最便宜。
綜原PO的好洗且保溫效果好的需求，眾人推薦虎牌及膳魔士這兩個保溫杯品牌「虎牌的很好用！保溫效果好」、「虎牌網拍查到都是一般細長那種，到官網看也有瓶口寬的」、「膳魔士，好用保溫又耐摔」、「我的膳魔師一整晚還熱的」、「膳魔師和象印我都有，但我推膳魔師，因為杯口可以分兩部分拆開比較好洗，我的手算小，但是伸進去洗象印的杯子還是會卡」。
其他網友也以自身經驗推薦「google查很多人有實際測試啊，象印保溫最久」、「我有買二個日本製象印」、「推薦：挑大廠牌、避開中國製就好」、「我前一個就是象印，印象也很好」。（編輯：李惠婷）