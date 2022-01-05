麥當勞「2點法」超划算！內行認了太聰明：又飽又便宜
知名速食品牌麥當勞是許多小資族最愛的美食之一，經典品項更是永不衰落，近日就有網友好奇問「麥當勞現在要怎麼點？」貼文一出，不少網友建議可以使用1+1點餐方式及甜心卡：「50元1+1還有吧，來兩份」、「2組甜心=8塊雞+小薯+大可=98」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 07:11:35
該名網友昨（4）日在PTT貼文，他以「麥當勞現在要怎麼點？」為題，表示麥當勞去年11月全面宣布調漲，目前年終振興優惠券也沒有了，因此好奇問：「現在去麥當勞都怎麼點才划算啊？」
貼文一出，網友紛紛建議，「兩份1+1夠了吧，不夠再一份」、「1+1點四個漢堡喝白開水」、「50元1+1還有吧，來兩份」、「1+1點2份，不然吃不飽」，也有網友建議可以善用甜心卡，「2組甜心=8塊雞+小薯+大可=98」、「甜心卡配1+1的50元」。
事實上，過去就曾有網有問，不單點的話怎麼吃麥當勞最划算，當時不少人推薦「你可以1＋1再加25元小薯啊，傻瓜」、「推點點卡～點數可以直接換套餐，現在還可以用綁定手機了超方便」、「我都單點漢堡＋甜心卡大薯送大杯飲料」、「買張甜心卡吧，你可以單點漢堡，大薯送小薯或冰淇淋」、「甜心卡買跟套餐一樣內容會便宜一點喔」、「你如果不介意漢堡種類，1＋1組合就有漢堡了，而且兩樣才50，再搭配甜心卡」。（編輯：賴禹妡）