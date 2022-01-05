汽油精真的有用？過來人曝「1關鍵」秒懂：加了真的有差
到加油站加油時，常常會遇到加油員推銷汽油精添加劑，小小一瓶能夠改善引擎積碳現象，不過價格卻不低，對此就有網友好奇問「汽油精到底有沒有用啊？」貼文一出立即引起熱議，不少過來人直言：「有點用，我機車加完催油門會比較順」、「老車有用，新車沒用」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 07:56:52
該名網友昨（4）日在PTT貼文，他以「汽油精到底有沒有用啊？」為題，表示每次到加油站加油時，都會被店員要不要加汽油精，一次又要買六瓶，讓他好奇問：「到底有沒有用啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「有，引擎比較不會抖，加速很順」、「有點用，我機車加完催油門會比較順」、「快樂跑有用，我老機車加下去都不會熄火了」、「我自己感覺車會變順，油門不會笨笨的，車況好的可能沒什麼感覺，但車況普通定時加的話會有感覺」。
不過，也有網友指出，「老車有用啦」、「如果本身沒什麼積碳，用下去就沒感覺」、「老車有用，新車沒用」、「可加可不加，個人是習慣加一下保心安」、「看品牌，有些覺得是加心安，有些是真的有效果」、「好幾年都沒加過的話可以加一次看看，是不用常加啦」、「要看車齡跟保養狀況，如果新車剛牽沒幾年，正常騎乘是不需要用到這個，不過如果是老車，可以看排氣孔會不會有灰煙或黑煙，但那個都是輔助的東西，如果真的有問題還是建議去車行做檢查」。（編輯：賴禹妡）