視察忠貞市場清消　鄭文燦：會研究休市補助！

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忠貞市場從昨日下午起休市，市府環保局防疫大隊人員與國軍33化兵群隨即進駐進行環境清消，鄭文燦今一早也前往現場視察消毒情形，他表示，這次機場感染事件採取擴大匡列、擴大採檢及擴大消毒方式建立起防火牆，忠貞市場目前已完成兩輪消毒，今日還要針對市場及附近23個里進行大範圍消毒，希望確保社區安全。
鄭文燦指出，昨日針對600多位防疫車隊司機及800多位機場清潔人員進行採檢，指揮中心也在機場設置前進指揮所，為確保社區足跡不擴散，市府也同步在忠貞市場附近設置3個社區採檢站，昨日有200多人前來篩檢，呼籲有需要的民眾仍可至社區採檢站採檢。
鄭文燦表示，希望這次機場群聚感染事件能夠建立最快最有效的防火牆，提醒民眾多配合，忠貞市場休市三天，這段時間請大家戴起口罩確保安全。
針對有攤商提出休市賠償或救濟補助，鄭文燦說，休市是防疫必要措施，市府會再研究。他提到，各縣市在上一輪疫情期間都有進行休市設計，目的也是確保攤商的營運安全，這段時間因為有不特定的採買民眾，休市是要保護民眾也是保護攤商。
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