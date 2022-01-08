四大超商年菜比一比！網推這款「虎咬豬」刈包超萌必須吃

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，7-ELEVEN門市今年也特別主打「聯名肖像」禮盒，除了推出虎年高話題討論的「我不是胖虎新春糖果桶（350元）」，還特別精選不二家、三麗鷗等人氣肖像和卡通明星推出造型禮盒，另外也網羅超過30款新春團聚必備的虎年限定大包裝零食、星宇航空聯名餅乾與異國糖果、啤酒等多款新品，要讓消費者一站式購足、搶攻新春商機。
近年台菜頻獲米其林肯定，「全家」與連續三年榮獲米其林一星肯定的山海樓合作，獨家販售「山海樓聯名佛跳牆」，由主廚開發以放山雞、北海道干貝等細火慢熬，並加入栗子、烏蔘等山珍海味，是團圓飯中不可或缺的菜餚，售價2880元；更獨家販售陽明山上必吃餐廳、榮獲米其林必比登推薦「松竹園」，推出特色經典套餐，內含5道經典菜色，桂竹筍滷豬腳、山藥燉雞湯、砂鍋臭豆腐、芋頭捲、黃金泡菜，售價1288元。
另外，年節期間若想品嚐蔬食年菜，全家也導入數款異國蔬食品牌，像是連四年榮獲台北米其林必比登推薦的蔬食餐廳「祥和蔬食」，採用多項在地天然食材，運用川菜料理手法，搭配各種不同辛香料，讓素食料理不單調，推出川味口水雞、糖醋素雞丁、酸白菜粉絲煲、髮菜蔬翅羹，售價299元起；另外也推出知名蔬食餐廳「寬心園」、「養心茶樓」、「滴水坊」等近20道的蔬食料理。
萊爾富看好年菜外帶商機，今年特別集結了五星級主廚監製以及名店名廚坐鎮的經典名菜，首先象徵團圓的佛跳牆，萊爾富首度與五星級漢來飯店合作，推出以「起家」為發想的鳳凰鮑肚佛跳牆(售價2490元)，不同於其他佛跳牆，此款是在裡頭加入全雞，另外還有鮑魚、豬腳、豬肚、花膠等15種食材齊聚，用料豐富實在。
還有彭園經典名菜毛家紅燒肋排(售價360元)，是色香味俱全的傳統湘菜名餚，不加一滴醬油，成菜後，色澤金黃，油而不膩；另外，台中海鮮首席餐廳之ㄧ的阿秋大肥鵝，以香港師傅獨門秘方製作的「燒鵝」聞名遐邇，這次也合作推出招牌燒鵝(售價1,680元)；圍爐必備湯品則有今年新引進的鬍鬚張的御膳蔘棗烏雞全雞(售價899元)，上選五爪烏骨全雞，搭配特選人蔘鬚、枸杞、紅棗等之藥材精燉而成，肉香甜汁甘醇，滋補強身；以及老饕間備受好評的四平小館酸菜白肉鍋(售價1880元)，古法發酵而成的酸白菜，肉質厚實口感的白肉，清淡卻香味濃郁香脆，再沾上特製發酵韭菜醬，是熱愛鍋物的民眾不容錯過的人間美味。
OKmart今年推出「福虎生豐，星級年菜」系列，以高CP值為訴求，推出像是漢來美食「漢來煙燻豬肋排（1380元）」、「漢來干貝櫻花蝦米糕（780元）」、「漢來五柳枝黃金鯧（988元）」，亞緻餐飲今年則是主推經典小點，共有「紅燒獅子頭（680元）」、「台味芋香米粉湯（420元）」及「上海紅豆鬆糕（620元）」等獨家經典美食，另外而OKmart也與正宗港味「香港茶水攤」合作，推出如「鮑魚佛跳牆2200元」、「錦繡魚翅餃（299元）」等港味年菜，讓民眾能體驗一秒飛香港的感覺。