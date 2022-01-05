花生控開心！全聯聯名「新福源花生」推6款麵包 1/7開賣
看準台灣人熱愛花生風味，全聯阪急麵包推出全新花生季聯名商品，與台灣在地品牌「新福源花生」合作，共同推出6款超濃郁的花生麵包與吐司，而且將在1/7全面上市，要讓花生控們一次滿足味蕾。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-05 16:15:14
來自新竹知名的新福源花生，為了健康考量，將花生醬改成低糖、低鹽的口味，這次聯名合作推出「新福源花生麵包」，是採用日本工藝製成柔軟卻帶有嚼勁的麵包，中間夾入打發奶油醬，外層再抹上一層奶油醬及新福源花生粉，是台式經典的花生夾心麵包。
另外還有「新福源花生小可頌」將新福源花生醬與巧克力完美融合，製成特調花生巧克力醬，沾裹在層層酥脆的可頌麵包；另一款「新福源花生維也納」，則是改良升級人氣維也納麵包，滑順奶油夾餡中添加新福源花生粉，全聯表示，民眾可以將麵包冷凍後，放入約200度的烤箱中覆熱3~5分鐘，出爐的麵包外層酥脆、內餡像冰淇淋般滑順，雙重口感，保證愛不釋口。
如果喜歡厚實風味，則是大推「新福源花生羅宋」香濃花生醬抹在奶香羅宋麵包上，讓人就算感到罪惡也要吃光它，另外，限定門市還有2款吐司新品「新福源花生丹麥小吐司」層層的奶香丹麥小吐司，沾附新福源花生醬特調而成的花生巧克力醬，質感升級、美味加倍；以及「新福源花生生吐司」將生吐司包入新福源花生醬特調的內餡，每口都能品嚐到花生自然的甘甜及奶油香。