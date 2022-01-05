越南新住民網紅阮秋姮泡湯影片遭酸　老公霸氣護妻

來自越南的新住民阮秋姮因在Youtube頻道「Hang TV-越南夯台灣」分享泡湯影片吸引廣大網友關注，9天內觀看人次破百萬，卻也引來網友開酸。頻道共同經營者同時也是阮秋姮的先生John則高EQ回應，「身材好本來就是我太太眾多優點的其中一項，和他的其他許多長項一樣，是我影片輪流會展現的題目。」
記者李澍/綜合報導
2022-01-05 18:39:58
去年John與阮秋姮在頻道上分享一起去苗栗遊玩的影片，該片因有阮秋姮穿著比基尼泡湯的畫面而爆紅，9天吸引104萬人次觀看。但有網友在影片下方留言「非常難理解為何他先生會如此把自己太太的身體暴露在別人前，希望不是為求點擊數吧～」，引發熱議。
面對網友質疑，John透過臉書直言，該片「是我們至今流量爬升最快的影片」，他同時透過臉書及Youtube頻道表示，該作品展現阮秋姮性感的身型，獲網友稱讚，也讓阮秋姮獲得自信，而影片是夫妻共同創作，是彼此審核後發布，「邏輯上不是我去暴露我太太，是我協助她展現自己。」
John強調，太太對於如何展現自己有全然的自主權，自己無權指使她怎麼做，頂多在感到場合不適宜時會給點建議，但影片的拍攝是在溫泉會館、泳池畔，場合很合理。
John也向網友保證，自己是影片從業人員，對影像尺度會拿捏，他認為，舉手投足流露出性感是可以的，而擺弄姿勢意圖勾人性慾才是超出尺度，他保證在頻道上不會出現涉及後者的內容。
最後，John向網友表示，「身材好本來就是我太太眾多優點的其中一項，和他的其他許多長項一樣，是我影片輪流會展現的題目。若有新的網友因為這個題目認識我們，進而認識越南的真實樣貌、對於在台灣的越南人多些理解與認同，那也是很好的事情。」