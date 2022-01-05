吃韓式料理「容易膩」？內行點出殘酷敗筆：多樣性不足
近年來「韓流」席捲台灣，不少韓國的道地美食吸引不少民眾品嚐，街道上也出現了許多主打韓式料理的餐廳。不過，就有網友好奇詢問「韓式料理怎麼都這麼難吃？」而引起老饕點出致命敗筆。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 18:41:10｜2022-01-05 19:00:55
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示依稀記得前幾年有許多韓式炸雞店狂開，「當時看到也跟風去吃過一次，印象中一個人要七八百左右，結果吃一兩口還可以，後面馬上就膩了，根本連吃都懶得吃，結果好像沒多久就倒一票」。
而他解釋，最近又和友人嚐鮮一間超紅的韓式炸雞，「結果還是完全不行，吃沒兩個就不想吃了」，讓他納悶詢問「韓式料理怎麼都這麼難吃？」
問題曝光後，就引來不少網友討論，「喜歡吃辣但比起韓式覺得泰式比較好吃耶」、「不喜歡韓式炸雞，但喜歡其他韓式料理」、「完全不愛，輸日式料理太多了」。
其中就有人點出在於「在台灣口味有所變化」和「價格」2大缺點，直言「台灣仿的都不好吃啊！」、「要吃當地的，差很多」、「台式韓國料理真的很不行」、「覺得韓式不是難吃，而是多樣性不足，太常吃會膩...XD」、「台灣的韓式跟日式幾乎都很雷」、「沒特別好吃貴又少」、「台灣人開的，學不到位」。
但也有老饕緩頰，認為「我連續一個禮拜吃韓式料理都沒問題」、「喜歡吃辣的話放棄韓式料理真的蠻可惜的，認真！或許可以考慮多換幾家試試看？」、「因為你沒吃到好吃的罷了」、「看品項，去韓國吃海鮮煎餅好吃」。（編輯：陳雅雲）