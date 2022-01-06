台積電漲了！他「砸千萬爽買22張」 眾一看全愣：有內線
台積電（2330）在去年1月21日創下679元歷史天價後，便一路下挫，並長時間在600元區間震盪，睽違了一年，在近日終於又開始上漲，讓當初買在679高點被戲稱「大學長」的套牢戶有望解套。不過，近日就有網友討論台積電股價走勢時，卻意外釣出一筆神級交易，讓網友全部看傻眼。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 07:46:27
一名網友PTT貼文詢問個股相關訊息，指出「現在2330與TSM中間有13%的價差，這樣套利的空間應該很大吧？美股前2天狂漲，台股卻沒跟上，如果收斂，會是怎麼收斂？是台股2330漲上去跟上？還是美股ADR下殺？」
結果貼文才發出短短不到幾分鐘，就有鄉民貼出1月5日這天，一筆台積電721元鉅額交易成交資料截圖，只見貼出的截圖，是一筆成交價721元，購入22000股（22張），總金額1586.2萬元的交易，成交價遠遠高出1月5日台積電股價高點669元許多。
該張截圖一出，網友紛紛朝聖留言「這什麼先幫鋪路的概念啊？721大學長」、「22張721我服你！」、「721漲停價買了22張耶...超傻眼的吧」、「不管721學長嗑了什麼，都給我來一份」、「買在漲停721.....然後22張也太誇張」、「這錢多到買在漲停也沒在怕欸，我真的跪了」、「去年680T都變學弟了」、「有這麼龐大財力卻不會投資嗎？還是背後有仙人指路啊」、「是不是有什麼內線消息啊？怎可能買在721，太牛」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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