刷存摺驚見「一夜春宵費」！男友臉秒綠 真相逆轉全笑翻
常常我們都會看到有些人匯款時，可能因應節日或者要惡作劇朋友，在轉帳備註上打上一些特殊字眼，例如520、房租、情人節禮金等等，不過，現在卻有人因此尷尬了！一名女網友近日請男友幫忙刷存款簿，結果明細中竟出現一項「一夜春宵費」，讓男友看得一頭霧水，產生誤會，無辜的她便上網尋求該筆匯款真正的主人，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 08:05:24｜2022-01-06 08:05:36
原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼文指出「近日叫男友去幫忙刷簿子，結果明細中出現一筆1910的金額，上面寫著『一夜春宵的費用』，男友瞬間無言，但是我真的是金魚腦，我根本完全忘記我買了什麼，也忘記這筆錢是匯給誰，而我不管怎解釋，男友好像都有點不信，我想拜託大家，如果有人收到這筆費用麻煩幫我澄清啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「你就認了吧？哈哈哈哈哈哈」、「笑死，以後不要再開這種玩笑」、「怎麼會有1910這種數字，還敢說沒有春宵！」、「這一定是真買春假套路」、「好了啦姐妹，不要再凹了，大方承認XD」、「太可愛了吧XD這一看就知道是鬧朋友的」。
而果不其然，真的釣出友人回應「靠X啊！我啦！」並且貼出兩人對話紀錄，只見原PO透露「跟您一夜春宵真讚，可惜妳已經結婚了，我們不能繼續下去，過夜費我來出吧」，原來，這是原PO向女友人購買保養品所開的玩笑，沒想到卻弄巧成拙，讓網友全部笑翻「太好笑了哈哈哈」、「神救援，好險妳朋友也在這社團XD」。（編輯：張嘉哲）