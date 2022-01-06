王力宏離婚風向大逆轉！陸網出征蕾神 2原因求正面對決
王力宏日前被前妻李靚蕾爆出私下生活淫亂，牽扯不少女藝人，而原本以為在李靚蕾發出最後一則聲明之後，事件已經告一段落，不料，4日卻有自稱是工作人員的網友，爆內幕反擊李靚蕾，而也有媒體公開BY2妹妹Yumi與王力宏對話僅是談公事，並非私下再有不當情感連結，結果近日李靚蕾的微博慘遭大陸網友出征，紛紛要求她出面直球對決。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 09:00:41
日前，自稱是工作人員的網友爆料，提出三大疑點包括，王力宏結婚前可能比較開放，和女性來往較多，但「婚後絕無出軌行為」，因為同事和王力宏關係密切，都住在酒店隔壁房間，若有私人行程都會察覺；另外，BY2妹妹Yumi當時傳訊僅是工作上的對談內容；而李靚蕾申請財產分割的流程進行了兩年之久，若李靚蕾有王力宏出軌的證據，只要交給法院，絕對能分得更多財產，可是她並沒有上交。工作人員認為，李靚蕾手上沒有任何實質的王力宏出軌證據。
種種爆料，讓李靚蕾最後一則聲明貼文慘遭大陸網友出征，提到「說到底妳還是只顧妳自己，與妳天天拿著為了三個孩子好的言論完全相背」、「你爆出這麼多事情，說要別人平靜就平靜，問題是都沒有最直接的證據，要是人人都這樣上網亂講，那還得了？」、「爆料也一兩天了，怎麼都不見回應，難道說的是事實嗎？」、「談戀愛時就知道他的為人，為什麼要嫁給他，還用懷孕道德綁架他」、「完全不能理解婚前就知道王的為人，卻硬是要嫁他的理由」。
而大陸網友對於李靚蕾不滿的點在於，李靚蕾雖然爆料一堆，但並都一直沒有最直接的證據來證明王力宏出軌，甚至遭到BY2閨蜜反擊、工作人員爆料反擊等等都默不吭聲，讓事件成為羅生門，而在最後一篇聲明寫下「希望這封信，讓大家都能回歸平靜的生活」，但因自己而起流言蜚語，卻絲毫都未有澄清的動作，大陸網友便出征李靚蕾，要求她出面直球對決。（編輯：張嘉哲）