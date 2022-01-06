全聯福袋值得買？女抖「隱藏優勢」 婆媽認了：早就發現
每年到了年初或年底，各家超商、超市就會開始推出「新年福袋」，因為販售便宜又可能抽到大獎，不少民眾都會買一個來試試手氣，而近日繼萊爾富、全家、OK已經開賣福袋之後，7-11、全聯也相繼推出福袋內容。近日，就有網友討論「全聯福袋CP值高不高」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 09:38:26
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「以前都只注意到超商的福袋，這次剛好有看到全聯的福袋？聽說很難搶，想說來看看有什麼好康的，結果一看，全聯的福袋竟然是用行李箱裝的＝＝查了一下那個牌子的行李箱......平均價格完全超過福袋售價兩三倍.....有人買過可以分享經驗嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「去年初一去排搶到一個，物超所值，那行李箱官網賣四五千」、「前年就發現了！外面是行李箱超猛的」、「去年搶到一個沙漠金行李箱，超級棒的QQ」、「自從推出是行李箱的福袋後廣受好評，後面都是行李箱，超棒」、「比超商CP值更高，沒中大獎還至少有超過價值的行李箱」、「內容物不到好，但外面這個行李箱就超過價值，還有抽獎券」、「今年的也不錯，到時候要再去排。」
而今年全聯的福袋系列，除了有一般200元的平價福袋外，高價福袋依舊是以「行李箱」為主題，是與美國潮流品牌Ed Hardy獨家聯名，同樣是由萬國通路生產行李箱，一共有兩款潮到不行的機師箱，不僅搶攻婆媽市場，年輕族群也要一次網羅，單一售價為1400元一個，裡頭也包含零食、飲料、抽獎券，不過要等到大年初一才會開賣，以往年來說，幾乎都是秒殺的狀況，堪稱是最難買的福袋系列之一。（編輯：張嘉哲）