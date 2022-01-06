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冬天暖心飲品！用喝的堅果　開啟美好早晨

▲冬天早起如何快速暖和身體？進入上班狀態，來一杯營養又有飽足感的堅果飲品最適合。（圖／品牌提供）
▲冬天早起如何快速暖和身體？進入上班狀態，來一杯營養又有飽足感的堅果飲品最適合。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-01-06 15:00:00

現代人生活忙碌，三餐不定時，經常以咖啡飲料或零食果腹，加上宵夜重油重鹹，假日又是大魚大肉，一不小心恐讓體內指數亮紅燈；銀髮族更常因牙口不好，吃不下、咬不動，導致營養攝取不均。因此，方便、好入口用「喝的堅果飲」可說是一家大小日常平衡攝取的好夥伴。

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▲堅果專家萬歲牌嚴選高品質堅果，推出全新全天然紫薯核桃、南瓜腰果燕麥口味，採用新鮮研磨製程，口感細緻好沖泡。（圖／品牌提供）
▲堅果專家萬歲牌嚴選高品質堅果，推出全新全天然紫薯核桃、南瓜腰果燕麥口味，採用新鮮研磨製程，口感細緻好沖泡。（圖／品牌提供）
還在喝茶或咖啡開啟一天的早晨嗎？冷冷冬天當然要來點暖心又健康的沖泡堅果飲品，補充一天的所需元素！由於堅果是公認的好食材，富含多種營養，堅果種類也多，吃法相當豐富，無論是直接吃、敲碎撒上沙拉配著吃，或是沖泡堅果飲等，都相當受歡迎。然而根據統計，國人高達9成每日堅果攝取量不足，其實要補足堅果攝取量並不難，像是許多人每天都要來上一杯手搖飲或咖啡，但只要把這杯換成沖泡堅果飲，不僅具備飽足感又能輕鬆補充堅果量。

▲南瓜腰果燕麥堅果飲：挑選優質腰果。細緻研磨，搭配南瓜、天然蔬菜打底，輔以高纖燕麥片，一天的開始就從這杯。（圖／品牌提供）
▲南瓜腰果燕麥堅果飲：挑選優質腰果。細緻研磨，搭配南瓜、天然蔬菜打底，輔以高纖燕麥片，一天的開始就從這杯。（圖／品牌提供）
不論是早起的第一杯用堅果飲開啟美好的一天，為整日注入滿滿活力；或者午後沖泡一杯，在濃郁堅果香氣中撫慰疲憊身心，為下半日充電，都是最療癒的最佳選擇。知名營養師陳琳臻更推薦：「萬歲牌堅果飲，採用原粒新鮮研磨製程（原果研磨技術），讓堅果飲口感更細緻，也讓營養素完整保存，好沖泡，打開包裝香氣十足，而且每包都有安心履歷QRCODE隨時都可以線上查詢，溯源管理及檢驗報告，透明公開，隨時看得到，才能給顧客最好的享受。」

▲全天然什穀堅果飲─紫薯核桃：透過「原果研磨」技術，搭配紫薯配方及蕎麥粒。 堅果含有膳食纖維及不飽和脂肪酸，營養全面一杯搞定。（圖／品牌提供）
▲全天然什穀堅果飲─紫薯核桃：透過「原果研磨」技術，搭配紫薯配方及蕎麥粒。 堅果含有膳食纖維及不飽和脂肪酸，營養全面一杯搞定。（圖／品牌提供）
堅果專家萬歲牌嚴選高品質堅果，堅持原果新鮮研磨成沖泡堅果飲，保留完整營養，喝得到最純粹、最自然的堅果香，一次推出4種原果研磨的堅果飲新口味，集結多種健康食材，營養更全面。

▲堅果種類多、富含營養，用喝得更容易吸收，補足一天的元氣。（圖／品牌提供）
▲堅果種類多、富含營養，用喝得更容易吸收，補足一天的元氣。（圖／品牌提供）
「全天然什穀堅果飲─紫薯核桃、南瓜腰果燕麥堅果飲」濃郁滋味，搭配上堅果的細緻滑順口感，豐富又有層次；「元氣什穀堅果飲─古早味麵茶風味、古早味擂茶風味」，特選優質堅果，完整保留營養、鎖住香氣，再搭上多種天然什榖，每一口都喝得到天然堅果的原始風味，早晨來一杯堅果飲，不分男女老少都適合，一起迎接美好的每一天。

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