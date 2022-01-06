根本雕塑？零下27度曬衣服變硬梆梆 網愣：以為是藝術品
生活在副熱帶氣候地區的台灣人，由於受到氣流與洋流影響，終年氣溫算是舒適合宜，能看見白雪的機會不算頻繁，但其實在下雪的環境過生活，有時候是相當辛苦的。一名日本網友目前在美國居住，最近迎來零下的低溫，他將衣服拿到戶外，沒想到過沒多久竟然變成「雕塑品」！
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 11:39:38
這名日本網友Nao本身是一名醫生，與家人從京都搬到美國中西部的明尼蘇達州，最近剛好迎來低溫特報，這天戶外測得的溫度是零下27度，他將洗好的衣服拿到滿地白雪的戶外曬乾，沒想到還不到半小時的時間，衣服竟然整件被「凍硬」，因此Nao就直接將衣服「站立」在雪地中，沒想到看起來就像是「雕塑品」！
網友看了照片都忍不住驚呼：「乍看以為是藝術品」、「以為有透明人啊」、「這麼冷，一點都不想待在室外了」、「這大概只有嚴寒地區才能享受這樣的洗衣樂趣」、「我之前也待過明尼蘇達州，我一把水放在戶外就馬上開始結冰了」。
根據Nao的補充，只要遇到這種天氣就只能利用烘乾機將衣服烘乾，而另外也有網友表示如果有陽光，衣服其實是可以曬乾的，並附上一張1950年代位於加拿大的照片，表示過去沒有烘衣機，即使在零下的氣溫，只要有陽光還是可以讓衣物自然乾喔！（編輯：陳珮瑜）