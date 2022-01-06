刮刮樂又來了！他買「這張」爽中100萬 網秒開吸金大法
雖然平常時候彩券行或者路邊都有攤販在賣刮刮樂，但大多數都只會在歲末年終、春節時期才會買個幾張來試試手氣，而隨著2022年到來，新款的刮刮樂也隨之出爐，日前連過年最夯的「2000萬超級大紅包」也已經上市，其獎項更是有史以來最多，備受矚目。而近日，就有網友率先到彩券行試試手氣，結果刮到百萬頭獎，準備好過年，也讓店家超開心。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 15:07:01
一名彩券行店家在臉書社團「刮刮樂中大獎秘訣分享」貼文指出「頭獎來報到啦！客人沒特別選就說要第一張，結果刮到頭獎啦！讚的啦！」只見貼出照片，該客人購買的是在去年12月16日才上市的「百萬年終獎金」這張刮刮樂，其左下角幸運號碼08幸運對中，抱回年終獎金100萬。
貼文一出，網友紛紛回應「CCCCC吸金大法」、「對吼！又要過年刮刮樂又來了，都忘記這社團的C金大法」、「有C才會中，CCCC」、「就是太久沒來C，才會都沒中」、「CCCCCCC吸金功力深厚」、「最近沒C才沒中，CCCC」、「大C特C無限C」、「CCCC到頭獎」。
而這次要與大家一起迎接春節期間的新款刮刮樂除了「金虎獎」頭獎300萬元共有12個以外，還有「2000萬超級紅包」，2獎、3獎個數均為史上最多，共有5個頭獎2,000萬元，比去年多2個；2獎「200萬元加BMW運動休旅車獎項共9個，也比去年多2個；3獎100萬元有650個，比去年增加130個，總獎項逾450萬個，總中獎率69.33%，想試手氣的民眾，可千萬不要錯過。（編輯：張嘉哲）