公職薪水普通為何大家要搶？網曝關鍵優勢：打趴一堆職業
許多人在出社會後，會選擇考公職，讓自己能保有一個「終身鐵飯碗」，因此每年總是有大批民眾擠破頭都要想辦法考上錄取。不過就有一名網友好奇詢問，公務員的薪資雖然不是很低但也不高，為何大家還是趨之若鶩？找能更賺錢的工作不是更好？貼文一出立刻引起熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 15:07:43
這名網友在《PTT-WomenTalk》板發文「公職只能那中位數薪資為啥還趨之若鶩」，認為公職的薪資「一般來說就餓不死但也不富裕，時代不同了，公職薪資一直都中位數而已甚至更低，但怎麼還是趨之若鶩，不做公職去找更好賺錢的工作不好嗎？還是說就是有很多人希望求穩呢？」。
貼文一出網友立刻留言自己的意見：「穩定啊」、「穩定就打趴一堆職業 ，又不是每個人都是年薪破百的職業，路上一堆薪不到3萬的」、「我們這行cp值很高，但也天天有人想替換你的位子，好累，但我還沒見過哪個公務員被開除的…如果讓我選，絕對選公務員」、「中位數不就是贏過一半的人／職缺，還穩定，不用跟老闆鬥法（反正也鬥不贏？）」。
另外也有網友提出當公務員的其他優勢：「優勢應該是生活很平衡」、「假多很爽」、「退休領到掛」、「不會大富大貴，但至少還有生活品質」、「薪水贏過一半的人而且朝九晚五不用加班，可以享受不錯的生活品質了」、「工作跟生活能平衡蠻爽的，不像一私人公司加班加到死，大部分還沒加班費，有錢沒命花」。（編輯：陳珮瑜）