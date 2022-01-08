矽谷新星或詐欺女王？一場「惡血」騙局成了英雄起源

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在成為矽谷天才之前
霍姆斯出生自華盛頓特區優渥的富裕家庭，一家子政商關係良好，也和醫療、創業領域頗有淵源，父親克里斯欽（Christian Holmes）曾經擔任能源公司龍頭安隆（Enron Corporation）副總裁，在該公司經歷美國歷史上最大破產案後，轉而加入美國國際開發署、環保署擔任行政工作，母親諾兒（Noel Holmes）曾在國會外交政策與國防委員會擔任幕僚，有權有錢的家境往往讓她只能和家族裡的表親們玩耍，在時常搬家的情況下，想在學校交朋友並不容易。
父親一向灌輸她「人生要有明確的方向」這個觀念，讓年紀才九歲的她發下豪語誓言「絕對要當億萬富翁」，在和手足表親玩大富翁時，不斷藉由瘋狂收集房子、旅館等累積財富，展現強烈好勝心；高二霍姆斯開始埋首功課，常常熬夜念書，尤其對於科技、工程等領域表達濃厚興趣，這段苦讀時光養成了她終身「努力工作、鮮少睡眠」的生活型態，最終在2002年以「總統獎」得主的身分錄取史丹佛大學主修化學工程。
霍姆斯對自己抱持著強烈期待，認為自己不能辜負家庭的優秀傳統，在多年與中國經商的父親支持下，高中時她就努力學習中文並獲得史丹佛大學破例認可，成功獲得去新加坡基因研究所、就近觀察當時在亞洲爆發的SARS的實習機會，這一趟暑期實習也讓她靈光一現設計出第一項人生專利，得到史丹佛工程學院院長羅伯森的青睞與支持，建議她該踏出校門去創業。
女版賈伯斯？一個巨星即將誕生
從世界名校輟學並成立自己的新創公司似乎是這些「矽谷天才」的宿命，2003年霍姆斯毅然決然選擇離開校園，試圖用自己的方式書寫自己的生命歷程。創立公司之初，公司名稱應該稱為「Real-Time Cures」（即時治癒），但粗心的員工在薪資單上打錯字，變成「Real-Time Curses」（即時詛咒）；之後她才將「therapy」（療程）和「diagnosis」（診斷）兩個字結合，確定了「Theranos」這個從此不同凡響的公司名稱。
Theranos公司宣稱掌握了只要幾滴血就能檢測出使用者的生理健康，還能回傳到醫師手中決定是否調整藥劑量的血液檢驗技術，加上霍姆斯這名在矽谷罕見的「年輕女性創業家」形象，吸引了大批政商圈大老們的注意。除了一向支持她的史丹佛工程學院院長羅伯森外，靠著家族人脈與她高明的談判、說服技巧，前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）、國務卿季辛吉（Henry Kissenger）、澳洲媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、甲骨文公司共同創辦人艾利森（Larry Ellison）都願意為她背書投資，甚至時任美國副總統的拜登也親自拜訪、總統歐巴馬則任命她為全球創業大使，霍姆斯還曾經與柯林頓、馬雲同台，這個「下一個比爾蓋茲」、「女版賈伯斯」儼然成為當時的媒體新寵兒。
有了政商名流背書加持，Theranos聲量與吸金程度一飛衝天，在多輪投資後公司市值一度飆過90億美金（約新台幣2515億元），一舉成為美國生技業最強的獨角獸企業，甚至頗有希望衝擊市值超過100億以上的「矽谷超級獨角獸」地位，將同期的新創公司UberCab、Spotify等狠狠甩在後方；擁有公司一半股份的霍姆斯身價更是超過40億美金，不僅被《富比士》選入全美前四百大富豪中，更曾被《時代》雜誌列入全球最有影響力的百大人物。當時有媒體訪問羅伯森對她的看法，史丹佛教授脫口那句「你開始發現你正在看著另一個比爾．蓋茲（Bill Gates）或史帝夫．賈伯斯（Steve Jobs）的眼睛」，更證明了在當年的矽谷一個巨星即將誕生。
獨角獸之死，血檢神話只是騙局
這場由霍姆斯帶領的醫療革命，在面對《華爾街日報》（WSJ）記者約翰凱瑞魯（John Carreyrou）的深度調查後，卻證明了Theranos的血檢神話終究只是神話，飛得太靠近太陽只會燒了翅膀，無法真正成為矽谷新星。2015年，身為Theranos董事的媒體大亨梅鐸在明確告知霍姆斯，不會干預《華爾街日報》記者與編輯的新聞產製後，一篇〈最有價值新創公司的掙扎〉就這麼上線了。
這名兩度獲得普立茲獎的記者，花了三年時間秘密調查、深入訪談包含前員工在內超過150多人，終於揭露矽谷最有價值的新創公司根本是場騙局，並將之編纂成書籍《惡血》（Bad Blood），批判霍姆斯透過誇大「滴血驗病」的精確度掩飾了Theranos公司的技術瑕疵，以預錄的檢測畫面、假數據報告和過度膨脹的財報說服投資人，再透過資安監控、法律訴訟與威脅員工確保消息只會封鎖在內部，任何提出異議或想當「吹哨人」的員工不是被打入冷宮就是被掃出門，就連不少技術核心高層的質疑也換來強力壓制否認，還被迫放棄資遣費或股份。
報導曝光後，霍姆斯仍高調出席媒體與採訪，更以一貫的冷靜低沉嗓音聲稱改變世界的人總是受到質疑，「大家先是認為你瘋了，然後會不斷挑戰你，但接著你會發現自己改變了這個世界」（First they think you’re crazy, then they fight you, then you change the world.）；然而在檢方蒐證調查下，這隻獨角獸在被看穿手腳後市值瞬間歸零，霍姆斯更被指控包括詐欺在內的12項罪名，名聲與身家一落千丈。
跌落神壇的「惡女」
在這場審判過程中，霍姆斯沒有了過去亮麗自信形象，也不再把女性賦權掛在嘴邊，僅宣稱「創業失敗不等於犯罪」，並放下鋒芒改用訴諸感性的話術替自己辯護，她先是接受《彭博商業週刊》專訪，避談技術是否缺陷、數據是否造假，試圖替踢爆真相的記者貼上仇女標籤，認為自己被抹黑純粹是男人「見不得女性創業家成功」，但這個論點卻被作者報導中立、避免指涉性別的書寫方式不攻自破；又控訴前男友暨合夥人巴爾瓦尼（Ramesh “Sunny” Balwani）長期對她施以情緒勒索與性侵暴力，從心理上操控她的人格，在營運上以謊言和隱瞞資訊來誘騙她，對於所有指控一概傾向不認罪。
不過霍姆斯在本案開審前，就在2019年與身為飯店小開的新男友埃文斯（Billy Evans）結婚，不僅在熱戀與蜜月期高調遊山玩水，2021年夏天還開心懷孕產子，她在上流社會享樂的模樣無法讓她和過去一樣成功說服他人，恐怖情人操控她的心理的說法只淪為一時輿論話題。長期的法律攻防與訴訟，加上疫情拖延之下，由12人組成的陪審團最終判決她4項無罪（Not Guilty）、3案無法結論（No Verdict）、4項有罪（Guilty），其中有罪部分皆涉及電信詐欺，可能將面臨一條罪名判決20年刑期的下場，但是否會採「一罪一罰」還有待討論，霍姆斯與律師團隊也將持續提起上訴、談判與交涉，在法官做出其他結論後團隊還能有抗告機會，外媒多認為未來幾年霍姆斯應該都還不會被關到牢裡。
曾有人形容賈伯斯對於目標的執著宛如有著「現實扭曲力場」（Reality distortion field）、漫威裡的「緋紅女巫」也被設定為具有操縱人類意志的能力，在《惡血》輿論中，霍姆斯同樣被塑造成擅長蠱惑人心、扭曲事實又背叛了投資人的「女巫」；但也有外媒認為霍姆斯是「矽谷的庫伊拉（Cruella de Vil）」，儘管她的膽大妄為稱不上是榜樣，但的確敲破了玻璃天花板，贏下某種令人瞠目結舌卻著迷不已的尊重。
當「性別」與新創傳奇、金融騙局相互碰撞，究竟霍姆斯是秉著性別優勢成功在矽谷闖蕩，還是因為受到性別歧視承受了更多的逆風與檢討批判，在審判未決前或許尚未能有足夠的定論，只是霍姆斯「弄假」了半天卻並未成真，而在矽谷「失敗」和「詐騙」卻只有一線之隔。在男性高度主宰的領域裏，或許的確需要這樣一個「矽谷第一位從無到有的優秀女性創業家」的敘事，而《惡血》就是霍姆斯這名「反英雄」（Antihero）的起源故事。