士林夜市NO.1不是雞排？起死回生「3神物」曝 老饕認了
受國際旅客減少、新冠肺炎疫情的雙重衝擊，昔日觀光盛名的台北士林夜市在近幾年來客數大降，跟全盛時期人潮絡繹不絕的景象也已不復見，許多店家紛紛倒閉退租。不過，近日Youtuber小吳就率領團隊前往士林夜市大啖美食，結果卻意外引發共鳴，不少內行人直呼「真的懂吃」，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 16:35:13
Youtuber小吳日前上傳新片「網友票選No.1！吃爆士林夜市美食」，影片中率領團隊一同逛起士林夜市，並且開吃美食，一路上吃了有名的家鄉炭烤香雞排、炸馬鈴薯、地瓜球、雞肉飯、炸鮮奶、藥膳排骨等等，挑戰吃完所有美食後，不沾染到身上的白衣，企劃非常有趣。
其中，影片中多道美食讓網友眼睛為之一亮，包括一串只要20元的「炸鮮奶」，小吳也透露「這是我的粉絲投票的第一名，號稱來到士林必吃！」；另外廣受網友推薦的還有「雞肉飯」以及「地瓜球」，有別於以往雞肉飯都較乾難入喉，士林的這間阿伯在賣的雞肉飯，雞汁淋好淋滿，讓老饕大力推薦；最後則是位於巷內的「地瓜球」，酥脆的口感以及實惠的價格，讓小吳團隊一顆接一顆，讚不絕口，刷新士林夜市美食僅有雞排的印象。
影片曝光後，吸引不少網友紛紛留言「我在地人來說一下好了，炸鮮奶真的很好吃，阿姨人很客氣；雞肉飯也很濕潤超推」、「那一間地瓜球真的好吃」、「士林的炸鮮奶真的史上最好吃」、「炸鮮奶完全屌打雞排，士林必吃」、「好久沒去逛了.....想去朝聖炸鮮奶」、「賣雞肉飯那個阿伯很有個性XD很好吃」、「炸鮮奶真的只有士林夜市的好吃」、「雞肉飯阿北超兇哈哈哈哈哈哈，但很好吃」、「大推巷內這間地瓜球，起死回生神物，每去必吃」。（編輯：張嘉哲）