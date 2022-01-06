好市多「益智蛋捲」拿第1根必碎！行家驚爆包裝設計關鍵
知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其販賣的商品琳瑯滿目，讓顧客的選擇更加多樣。但有網友透露，賣場內有一款蛋捲因其包裝設計為傳統圓蓋盒裝容器，若想拿取第一根蛋捲出來，一定會弄碎掉屑，讓人崩潰直呼「超難拿！」。貼文曝光後，立馬引起眾人討論，其中就有行家揭密其設計真相。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 17:07:31
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上指出，好市多蛋捲雖然相當美味，但他認為容器選擇可以改善，「蛋捲長度跟開口直徑幾乎一樣甚至略長，不能平著取出要有角度、技巧（及總是會碎掉一些的覺悟），尤其是第一條…」。
貼文曝光後，立馬引來不少苦主留言，「我覺得這是廠商故意這麼設計的，就是讓你快點吃完，再買新的」、「益智蛋捲的概念」、「為什麼要設計圓的，方的不就解決問題了」、「這個設計根本在惡整消費者」。
其中也有內行人分享拿取妙招，「這問題我也想過，但是你們有想到斜著拿出來就好嗎…」、「我第一層取出時，會弄成半條..越靠近中間的直徑越好用也好拿」、「第一根要斜著慢慢喬角度」。
除此之外，亦有行家揭密容器設計關鍵，指出該包裝其實是「是先放好蛋捲，那個方形中間有圓洞的蓋子才裝上去的」、「蛋捲放好後再壓上蓋」、「擺好才封蓋」、「圓形的蓋子是給人用的，方形的四個壓邊才是給機器用的，所以蛋捲在還沒封邊前當然是放的進去的」。（編輯：陳雅雲）