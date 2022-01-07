房市／台中衛星區找千萬內透天　南大里潛力受關注

最新一期《台中市不動產季報》顯示，台中市第一、二圈衛星區目前透天平均總價都在千萬以上。若想在千萬以內預算買到第一圈蛋白區的透天產品，房仲業者表示，南大里發展早，由於多中古屋，且過去聯外交通相對較弱，因此還有機會；不過，台74線草湖匝道預計2023年完工，南大里的交通痛點得以解決，加上有台中軟體園區帶來就業人口，房價頗具增值潛力，目前也有建商陸續推案。
生活消費中心/綜合報導
2022-01-07 08:00:00
《台中市不動產季報》統計今年第三季台中市衛星區域透天平均總價，最親民的龍井區也要1016萬，最高則在大雅區1450萬。千萬內預算是否還能在第一、二圈衛星區找到透天物件？信義房屋大里園區店店長黃國彥表示，信義房屋2021年底首度在南大里開設分店，主力經營塗城商圈、中軟園區周邊以及草湖地區，主要就是看準區段發展較早，人口密度高、商圈機能成熟，因多中古屋，目前尚能在千萬內找到透天物件，相較其他區域，十分具有競爭力。
黃國彥進一步說明，南大里的商圈屬於自給自足型態，住戶無論是購物等生活所需，或是就醫、就業、就學，都可以在當地直接完成，唯聯外交通稍嫌不便，如果要上台74線，必須先到北大里走德芳南路匝道，尖峰時段經常嚴重壅塞，因此，過去購屋主力以在地客，或是中軟、大里工業區上班族為主，地緣性明顯。
不過，台74線草湖匝道2020年正式動工，預計2023年上半年完工，可望解決南大里交通痛點，黃國彥說，交通命脈打通、往來台中市各區更加方便之後，南大里目前相對親民的房價，可望成為吸引外區客的優勢。
舉例來說，當地以中古透天為主力，千萬內仍找得到，建商新推透天車墅建案，地坪20至25坪，總價約落在1500至1700萬，地坪30坪以上，總價則會在2000萬以上；至於屋齡20至30年的中古大樓，單價則尚在1字頭，也是台中市蛋黃區、第一圈蛋白區目前較難找到的行情。