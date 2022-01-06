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發票中4000「剩3小時過期」！男求助：分紅一半　結局曝

▲有網友中得了4000元的發票獎金，但兌獎期限只剩3小時，讓他緊急求助「成功者可與你分享一半獎金」。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有網友中得了4000元的發票獎金，但兌獎期限只剩3小時，讓他緊急求助「成功者可與你分享一半獎金」。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 18:31:37｜2022-01-06 18:35:08

每期統一發票開獎後，不少民眾都會拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是中獎的幸運兒。不過，有網友中了4000元的發票獎金，但發現時只剩3小時能兌領，讓他緊急求助眾人，甚至開出「成功者可與你分享一半獎金」的誘人條件。而結局曝光後，也吸引許多人討論。

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有網友昨（5）日於臉書社團《爆廢公社》上求助，表示自己有一張110年7-8月發票，幸運中得了四獎4000元的獎金，隨後他也曬出照片證明，只見畫面中，是原PO到電信行繳完電費的發票，而末5碼則為「97398」。

但原PO發現時已是兌獎最後一天，讓他緊急詢問「還剩3小時，還有救嗎？求廢友救援，不然要充公了，成功者可與你分享一半獎金，感謝廢友」。據了解，統一發票中獎人領取獎金的有效期間是開獎日之次月6日起的3個月內，逾期即不能發給。以7、8月份統一發票來說，領獎期限為10月6日至次年1月5日。但領獎最後一天若遇周末、例假或國定假日，則可順延一天給獎。

▲網友曬出仍未兌獎的發票。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友曬出仍未兌獎的發票。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文曝光後，立馬引起眾人祭出解方，「統一發票兌獎APP，綁定銀行帳號，掃描發票QR code，中獎獎金立即匯入銀行帳號」、「請撥打財政部問問吧！」、「小七沒辦法嗎？」、「趕快問銀行的朋友」。

原PO也嘗試使用財政部「統一發票兌換」APP，但輸入資訊後，卻跳出「該發票無法在APP領獎，請改至實體通路領獎。」的通知，讓他相當無奈。

▲網友嘗試使用財政部「統一發票兌換」APP仍失敗。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友嘗試使用財政部「統一發票兌換」APP仍失敗。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
對此，就有過來人解釋，「沒辦法，1.你發票已經列印只能銀行換，2.過期了銀行也下班了，3.綁載具綁銀行就不用擔心忘記兌獎」、「4000元要去特約金融機構櫃檯兌換，無法使用APP直接掃碼，因為我中過1張4000所以知道」。最終3小時期限到達，原PO一到6日就無奈揭曉結局，「已G，感謝廢友！」（編輯：陳雅雲）

▲財政部曾以一張圖解釋中獎發票怎領獎。（圖／翻攝自中華民國財政部臉書粉專）
▲財政部曾以一張圖解釋中獎發票怎領獎。（圖／翻攝自中華民國財政部臉書粉專）
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