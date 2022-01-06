便當一開見「詭異老鼠肉」嚇壞！老饕眼睛亮了：根本賺到
現代人生活匆忙，其中便當、自助餐就因方便快速且菜色多樣化的優點，深受到外食族的喜愛。不過，就有網友某日享用便當時，意外發現了類似老鼠肉的詭異食材，隨即引發討論。對此，就有行家立馬揭開其真面目，大讚「根本賺到！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 19:20:55
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出照片，只見畫面中，是一盒快被吃光的便當，但飯上清晰可見一塊已被吃過的神秘肉塊。然而，原PO下秒便震驚吐露「勞工中午的希望——老鼠肉便當」。
照片一出，瞬間引起網友們嚇壞留言，「有其他角度的照片嗎」、「真的是老鼠？？」、「哆啦A夢不要看，不然你會暈倒！」、「應該是鯖魚吧，便當常常有的菜色啊」、「看起來真的好像」。
不過，就有老饕揭開「老鼠肉」的真面目，表示「老鼠肉其實就是豬肉身上後腿當中的一塊肉」、「在運動量大的大腿部位有一塊俗稱『老鼠肉』，為豬腱肉的一部分」、「老鼠肉是好物啊.. 在豬大腿的某塊肉，適合滷，小小一塊而已」、「我家附近一家店每週五都有幾份這種肉可以賣，很好吃的限量美食」、「賺到了，老鼠肉一斤450元不便宜」。
據了解，「老鼠肉」在豬後腿肉的內部，是一小塊幾乎無油脂的瘦肉，其因外型類似老鼠而得名，其肉質軟嫩且不乾柴，深受不少老饕喜愛，但因一隻豬僅有2條後腿，因此相當珍貴稀少。（編輯：陳雅雲）