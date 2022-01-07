國鼎生技爆紅！網一查「股東名單」超大咖：這後台有硬到
國鼎生技（4132）新冠肺炎口服新藥解盲成功，6日股價一度飆漲67%，才開盤8分鐘就觸動熔斷機制而暫停交易，讓國鼎生技一夕之間爆紅，也引起外界討論國鼎大股東到底有哪些人，結果有網友一查卻發現，前國會政黨聯盟主席悟覺妙天也在其中，與兒子共同持有7400張股票，市值高達17億，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 07:09:43
一名網友在PTT貼文表示，最近看到國鼎生技新藥解盲成功的消息，好奇查了一下國鼎的持股分布，結果一查真的直接笑出來，悟覺妙天不僅在名單內，還是最大股東，持有國鼎生技4802張股票，比例高達3.63%；而且悟覺妙天兒子也持有2635張股票，佔比1.99%，父子加起來一共高達7437張，是國鼎生技最大股東。
貼文一出，網友紛紛回應「是不是就跟你說師父加持了！」、「師父加持過的神藥！大漲一波」、「真的厲害，光是入股國鼎，高度就跟一般人不同，賺爛了」、「法師果然有加持啊！」、「哇賽7437張，換算現在股價有17億啊，厲害厲害」、「師父這個後台有在硬喔XD」。
國鼎原本是一家以牛樟芝起家的新藥研發公司，近年來在小分子新藥研發上也嶄露頭角，但是由於新藥研發時間漫長，公司十多年來多次辦理增資，除了悟覺妙天禪師之外，也吸引多位政商界大老投入，其包括前立法院院長王金平、英業達集團會長葉國一、前兆豐金董事長鄭深池、晶華酒店創辦人潘思源（新華開發）、雙鴻董事長林育申等政商名人都曾力挺國鼎新藥開發。
如今公司旗下口服新冠肺炎新藥，在美國、秘魯及阿根廷進行治療新冠肺炎二期臨床試驗解盲成功，第14天用藥組患者的康復率是97.9%，且第28天都沒有死亡，也沒有呼吸衰竭，康復率100%，後續公司將依計畫將二期臨床試驗分析數據以及研發相關文件送交美國FDA，申請緊急授權(EUA)審查。（編輯：張嘉哲）