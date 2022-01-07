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華語圈演技最頂演員？鄉民秒指「這2位」讚爆：實力太強

▲吳慷仁近期在《華燈初上2》反串登場，精湛演技迷倒眾人。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲吳慷仁近期在《華燈初上2》反串登場，精湛演技迷倒眾人。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 08:40:16

近幾年台劇再度崛起，不少好戲劇、好演員不斷竄出，對此就有網友好奇問「華語圈演技最頂的演員是誰？」貼文一出立即引起熱烈討論，不少網友立馬指名男演員陳竹昇及吳慷仁，留言大讚：「陳竹昇真的強！演什麼像什麼，果然劇場出身都不同凡響」、「吳慷仁可是有黃秋生認證過的」。 

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該名網友昨（6）日在PTT貼文，他以「華語圈演技最頂的演員是誰？」為題，表示華語圈得過獎的演員有不少，不過想知道真正演技最好的演員是誰，「我個人覺得是梁家輝啦」，也好奇問大家：「真正演技最頂的演員，你們首推哪位？」 

▲陳竹昇（左）、謝盈萱父女戲有笑有淚。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲陳竹昇（左）連續出演兩季《俗女養成記》，好爸爸的形象深植觀眾心中。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
貼文一出，網友紛紛留言點名，「達叔吧，誰綠葉演的像他這麼好」、「黃秋生」、「個人喜歡吳鎮宇」、「黃渤蠻厲害的」、「邱澤不錯吧」、「金士傑、吳朋奉、高捷」、「女生是周迅沒有之一」、「古天樂吧，危城一角超猛」、「金士傑」。 

不過，也有許多網友秒指男演員吳慷仁及陳竹昇，「吳慷仁」、「台灣我也只想的到吳慷仁」、「吳慷仁可是有黃秋生認證過的」、「台灣？陳竹昇演技很不錯啊」、「喔！陳竹昇不錯，他現在算很紅了還會回去幫人間條件」、「陳竹昇真的強！演什麼像什麼，果然劇場出身都不同凡響」。（編輯：賴禹妡） 

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