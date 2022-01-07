發票爽中4000！女弄丟崩潰炸 內行曝1神招找回：還有救
不少人每期都會對統一發票號碼，期待有一天能中大獎，近日就有網友表示，她雖然中了4000元，卻把中獎發票搞丟了，為此感到相當崩潰，貼文一出，有網友立即提供解決辦法：「還記得發票的號碼嗎，信件會有可以直接綁定載具金融卡轉到金融卡上」、「趕快去申請重印！如果不是被撿到已經被盜領的話是可以補印的」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 09:40:00
該名網友5日在Dcard中貼文，她表示近期發現發票中獎4000元，不過卻遺失了這張發票，「我連天上掉下來的錢都能被我遺失了，我這個人到底還有什麼用」，讓她崩潰喊：「心情好糟喔喔喔。」
貼文一出，網友紛紛留言，「請使用雲端發票」、「我弄丟中獎發票都假裝它從沒存在過」、「會扣稅，其實只有3200，這樣有沒好一點」、「沒事啦看開點不要覺得可惜這還賺的回來」、「應該可以去報案＋調監視器看有沒有在路上弄丟」、「沒事啦我台中購物節中了5000，然後金額打錯不能領」。
另外，也有網友提供解決辦法，「趕快去申請重印！如果不是被撿到已經被盜領的話是可以補印的，一樣去原本操作列印中獎發票的介面，下面會有個申請補印，填寫資料後全家客服確認無被領取過，資料無誤會再提供妳補印方式 （補充一下中獎超過1000，超商不能領取，要去銀行喔）」、「信件會有發票的中獎序號，把那個序號輸入到雲端發票看看可不可以轉到金融卡上」、「還記得發票的號碼嗎，信件會有可以直接綁定載具金融卡轉到金融卡上」。（編輯：賴禹妡）