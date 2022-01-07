越來越多人結婚「不辦婚宴」？眾人揭3致命原因：真的怪
結婚是人生大事，多數新人們都會特別挑好日子、時辰等，就是希望能讓婚禮更加圓滿；不過，就有網友好奇，為何現在身邊越來越多人不辦婚宴了，就單純登記而已，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 11:48:30
該名網友在PTT以「越來越多人不辦婚宴了？」為題發文，表示總覺得身邊越來越多人不辦婚宴了，就單純登記而已。而他也詢問過原因，得到的答案有些是因為疫情影響，但更多的其實是就算沒疫情，也不會辦，「覺得麻煩、花錢、且面子意義居多等」，也讓他在文末好奇發問「大家身邊親友也是這樣嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「老婆都找不到，是要怎辦」、「辦的愈風光，離婚愈丟臉」、「辦了後面還不是離婚、外遇和戴綠帽，有意義嗎」、「存錢想辦法投資後買房，對新人比較實際」、「現在喜宴又貴，菜色又普通」、「除非牙咬起來，不收紅包/ 禮 的，不然怎麼辦都傷感情，也沒有人真的高興」、「一堆辦婚禮吵架辦到結不成」。
其中，「疫情影響」、「價格因素」和「只是做面子」則是網友認為很多人不辦婚宴的主因，「剛好因為疫情，不然長輩壓力還是要辦」、「省錢...」、「有疫情能找理由不辦，爽」、「省錢讚啊，辦婚宴就只是做面子而已」、「真的是為了面子，還多數是長輩的」、「麻煩又浪費錢，趁疫情結婚超爽的」、「花錢請一堆不熟的人來吃。真的很怪啊。賠錢不爽。賺錢又很怪，婚宴的初衷已經喪失」。
不過，也有網友表示，並非所有人都這樣，仍有不少人選擇舉辦婚宴，「想太多，光是年尾就被炸三場了」、「一堆人搶著辦」、「還是都會辦啊，你是不是沒朋友」。（編輯：郭佩蓉）