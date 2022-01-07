小夫妻考慮500萬透天！網曝「1缺點」苦勸：買公寓比較好
買房是人生大事，透天、公寓、大樓各有擁護者，近日，一名打算買房的準新娘分享，自己與男方打算購入約500萬左右的物件，原本首要的目標是尋找透天，但後續發現這預算只能買得起鄉下的透天中古屋，且必須要多花一筆錢翻修裝潢，讓她猶豫是否乾脆買新公寓，網友一看則狂勸「如果要生小孩，先別考慮透天」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 14:47:08
根據女網友於Dcard表示， 她和男方都習慣住透天厝，所以一開始偏好買透天，但雙方自備款共100萬，想購買總價500萬左右的物件，恐怕只能買鄉下的中古透天厝，且還要額外裝潢多花一筆錢，「以後存更多錢才能慢慢換，而且中古能貸的成數可能有些沒辦法到八成」 若是預算不足的話只能買總價更低的。
因此原PO開始考慮另一個選擇，那就是買全新2至3房的公寓，雖然地點一樣是在鄉下，但優點除了全新外，有些還會附有裝潢，但他和另一半最在意的點就是鄰居，平時得和鄰居一起搭電梯外，還可能會有噪音的問題，讓她苦惱問「各位會選擇哪個呢？」
對此，過來人則指出若是有生子打算，不建議購買透天，「透天養新生兒很痛苦，我們隔壁透天的，孩子出生幾個月就搬走了，因為追垃圾車跟郵差，壓力非常大，如果要我選，我會選大坪數的電梯公寓華夏，最好有垃圾子母車、代收信件包裹、電梯要定期保養」、「我也覺得透天帶小孩很不方便，各種東西都分散在各樓層，除非你有電梯的透天」。
但也有不少網友認為，「我覺得公寓很吵又沒隱私」、「透天+1，純粹喜歡透天可以隨性的在自家庭院烤肉不受拘束」、「應該是先考慮地段比較好，未來要脫手或出租也比較容易」。（編輯：鍾怡婷）