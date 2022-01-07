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騎車保暖神衣選哪件？網推「平價2牌」：冬天這件就夠

▲騎車保暖神衣該選哪一件？網友推薦這2牌超平價：「冬天這件就夠！」（示意圖／Pixabay）
▲騎車保暖神衣該選哪一件？網友推薦這2牌超平價：「冬天這件就夠！」（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 16:45:48

冬季冷空氣肆虐，機車行進時刮過的冷風如刀片般割過騎士的身體，這時就很需要一件保暖防寒的冬日神衣。便有網友說明近期想要添購騎車用大衣，詢問眾人最推薦哪個品牌，整理留言後，有兩個牌子成為網友心中數一數二的王者，不僅保暖舒服，價格也平易近人。

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原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，說明自己的舊外套不小心被剪破，需要購買一件騎車用大衣，便向眾人詢問推薦的大衣品牌「是推薦lativ還是哈囉大家的Oneboy？還是有更好的選擇？」

▲全台最不適合騎機車之地？當地人揭「 1 誇張路口」。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲冬天騎車冷風刺骨，於是原PO詢問眾人最推薦的騎車用保暖大衣是哪個品牌。（示意圖／pixabay ）
貼文一出引起熱烈討論，經整理後，lativ成為最多網友心目中的神衣，推薦原因是寄送速度快、價格實惠，最重要的保暖功能也毫不馬虎其次受到眾人喜愛的平價保暖大衣為迪卡儂，認為其保暖效果極好，CP值高「當然lativ，便宜實在不用等」、「lativ，穿了6-7年了還是很暖」、「推迪卡儂有分係數，lativ價格親民，我個人是lativ極輕羽絨外面穿迪卡儂，騎車最裡面穿短袖搭這兩件，10度都不會冷」、「迪卡儂雪衣，大推！去年冬天穿短袖還能騎車」 。

其他品牌也有一眾支持者，有些價額較高，可依自身錢包深度來參考「我是買一個男孩那個，雖然它評價不太好又貴，但使用心得就是蠻保暖的，裡面穿薄的長袖，騎車ok」、「只推北臉The North Face」、「NET也不錯，可到門市試穿」、「優衣褲最優解」、「預算還可以的話，montbell或山頂鳥」。 （編輯：李惠婷） 

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