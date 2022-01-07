騎車保暖神衣選哪件？網推「平價2牌」：冬天這件就夠
冬季冷空氣肆虐，機車行進時刮過的冷風如刀片般割過騎士的身體，這時就很需要一件保暖防寒的冬日神衣。便有網友說明近期想要添購騎車用大衣，詢問眾人最推薦哪個品牌，整理留言後，有兩個牌子成為網友心中數一數二的王者，不僅保暖舒服，價格也平易近人。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 16:45:48
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，說明自己的舊外套不小心被剪破，需要購買一件騎車用大衣，便向眾人詢問推薦的大衣品牌「是推薦lativ還是哈囉大家的Oneboy？還是有更好的選擇？」
貼文一出引起熱烈討論，經整理後，lativ成為最多網友心目中的神衣，推薦原因是寄送速度快、價格實惠，最重要的保暖功能也毫不馬虎；其次受到眾人喜愛的平價保暖大衣為迪卡儂，認為其保暖效果極好，CP值高「當然lativ，便宜實在不用等」、「lativ，穿了6-7年了還是很暖」、「推迪卡儂有分係數，lativ價格親民，我個人是lativ極輕羽絨外面穿迪卡儂，騎車最裡面穿短袖搭這兩件，10度都不會冷」、「迪卡儂雪衣，大推！去年冬天穿短袖還能騎車」 。
其他品牌也有一眾支持者，有些價額較高，可依自身錢包深度來參考「我是買一個男孩那個，雖然它評價不太好又貴，但使用心得就是蠻保暖的，裡面穿薄的長袖，騎車ok」、「只推北臉The North Face」、「NET也不錯，可到門市試穿」、「優衣褲最優解」、「預算還可以的話，montbell或山頂鳥」。 （編輯：李惠婷）