房市／建商獵地近9成不在雙北　桃中高土地交易熱

建商買土地金額已創下歷年新高，台中、桃園、高雄最搶手。根據信義全球資產公司彙整2021年上市櫃建商購地記錄，土地總交易金額達1,396億元，全年土地交易面積達17萬坪，有近9成交易落在大台北之外，其中，台中交易7.8萬坪、桃園2.3萬坪、高雄2.1萬坪，顯見建商對中南部市場看法樂觀。
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台中市成為土地交易面積與金額規模最大區域，面積合計約7.8萬坪，交易金額為538億元，雙雙破2020年成績。2021年計有國泰、遠雄、長虹、興富發、皇翔等建商投資，金額最大筆為皇翔建設以約77.5億元買下七期近3千坪土地，未來擬朝向頂級辦公大樓規畫開發。進一步觀察，台中市去年辦公建照核發面積已遠比前一年多，可見產業的剛性需求也帶動建商布局台中辦公市場。
桃園市為交易面積排名第二區域，面積合計約2.3萬坪，交易金額為185億元，已連續三年交易金額超過100億元以上。其中金額較大筆的是興富發建設以約39.69億元買下機場捷運A7站土地，看好未來可吸引新北與桃園居住族群。
高雄市為交易面積排名第三區域，面積合計約2.1萬坪，交易金額為156億元，其中交易金額較2020年同期增加近100億元，主要受惠於高雄市政府辦理土地標售案，可看到包含國泰、遠雄、興富發、聯上發、鑫龍騰等建商搶進。
至於雙北地區，2021年累計成交面積約2萬坪，交易金額為416億元，集中在新莊、北投。其中，新莊區因區域機能及商業發展到位，又有環狀線與機場捷運線加持，吸引人口與企業移入，很快成為建商目標新戰場，像是亞昕、興富發、皇鼎、信義等前來投資，累計交易金額就達157億元。
柯宏安分析，以往建商都以大台北為首要投資區域，但2021年呈現「桃、中、高」熱的情況，且幾乎鎖定重劃區或沿著捷運軌道的土地，以這幾年全台房市發展經驗來看，重劃區幾乎都是票房保證。展望今年土地市場，台中及桃園的重大建設題材多，有望續熱；值得注意的是，央行第四波房貸信用管制雖有助平穩市場，但在營建成本持續上漲下，推案價格可能難跌。