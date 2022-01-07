長榮離職轉跑外送！他力抗眾人嘲笑 曬1.2億對帳單打臉
長榮海運上個月30日，傳出有員工最高領取40個月的年終獎金，眾人皆相當羨慕在裡頭工作的人員。一名網友表示自己在今（2021）年從工作十年的長榮離職，在高額年終的消息傳出後，許多人都對他投以嘲笑眼光，可眾人不知道的是，兼職跑外送的他早已悄悄透過股票實現財富自由。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 21:27:18
自稱兔子的網友透過朋友在PTT上發文，表示自身在長榮海運已工作十餘年，於2021年辭職後，轉為照顧小孩及兼職跑外送的生活方式。在近日新聞報導長榮海運年終有40個月後，他不停接到前同事惋惜或嘲笑的問候「好可惜喔~~在長榮10多年為何今年離職，不然你也有年終200多萬」、「當初為什麼那麼想不開要離職，找到工作了嗎? 聽說你在送Uber eat」。
可眾人不知道的是兔子2020下半年進入股市，他聽從網友的建議借錢All in長榮，在兩年間最多同時持有900張長榮股票，並大方秀出自己的對帳單，第一張2020年、2021黏加上持有中股票的總損益高達6500萬，第二張對帳單則有5700萬，兩張加總他大約賺進有1.2億元。
眾人對兔子的經歷嘖嘖稱奇，回覆「工作當航海王，辭職了也是航海王，太猛」、「敢歐印已經不是常人了，而是神人」、「敢歐印就給推，成王敗寇」、「已實現加未實現六千五佰萬！恭喜恭喜…我也想當兔子」、「你這身家還幫我送uber！承受不起呀」、「以後看到送uber都要尊敬三分」。 （編輯：李惠婷）