童年「這罐飲料」超魔性！全場光想像就嚇翻：從小怕到大
小時候有許多食物不敢吃，但隨著年紀增長，口味慢慢不一樣，能接受的食物就越來越多，可蘆筍汁這罐飲料卻不然，許多網友說自己從小到大都無法接受那奇特的口味，可另一派網友卻非常喜歡，表示能喝上整整一打，貼文一出引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-07 22:43:37
原PO於PTT上以「蘆筍汁好喝還難喝」為題發文，說明近日因買東西滿額贈收到幾罐蘆筍汁，打開一瓶入口後，發現自己跟小時候一樣無法接受那味道，所以打算把剩下的送給鄰居，於是疑問「真的有人喜歡喝蘆筍汁的嗎？」
眾多網友與原PO抱有同樣的看法，完全無法接受蘆筍汁獨特的氣味「從小到大都沒辦法接受，那根本不是飲料」、「可怕」、「嘔嘔嘔！我覺得喝完想吐」、「最可怕的飲料，沒有之一」。有網友同樣不喜歡蘆筍汁的味道，可不知為何總是忍不住多喝幾口「很臭，但又忍不住想挑戰第二口」、「很噁 可是會一口接一口」。
有網友表示自家老爸曾經使用真的蘆筍煮過一次，煮滾後放涼加糖，味道真的跟市售的蘆筍汁味道一模一樣。而蘆筍汁的愛好者也紛紛站出來「好喝，一定要喝鐵罐有美女那種」、「我和老公都超愛喝，大瓶裝成打的買」、「每次回台灣都一定會買來喝」、「好喝！是小時候懷念的味道」。 （編輯：李惠婷）