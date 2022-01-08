台大男遭女友逼給存摺！網見「1內幕」搖頭：書真的白讀
伴侶之間的金錢分配是相當敏感的問題，最好是兩人有共識再著手進行，近日就有一名網友在網路上表示，他年薪約270萬左右，卻被女友要求薪水和存摺都上繳，每個月只能領3.5萬元零用錢，讓他苦惱問「這樣合理？」貼文一出，網友看完雙方背景後忍不住吐槽：「把錢拿給妳媽還比較好，幫別人養老婆還上來取暖。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 10:25:49
該名網友6日在Dcard中貼文，他以「薪水存摺給女友管？」為題，表示他目前34歲，年收入約270萬，女友希望他把薪水和存摺都上繳，每月領3.5萬元零用錢，其他的給她管理，「我自認比她會存錢，年賺通常85％可以存下」，且目前也只是交往階段，而女友年薪40萬左右，讓他苦惱問：「我平常花費比她少，結果錢上繳這樣合理？」
貼文一出，網友紛紛吐槽，「這年頭sugar daddy真的好多」、「你的學校是不是買來的？」、「都還沒結婚就先管錢這樣母湯喔，感覺你們價值觀可能有點落差」、「你要確定台大畢業年薪百萬還上來問這種荒謬的問題欸」、「我覺得純粹愛錢，她的工作能力可以證實了」、「如果說你真的想當她的提款機工具人，你就交給她」、「把錢拿給妳媽還比較好，幫別人養老婆還上來取暖」。
另外，也有網友認為，「建議錢的部分還是各存各的，不管是交往中還是結婚後，都不要歸誰管啦」、「我跟老公，各自管各自的錢」、「錢還是各管各的，別心軟交出去」、「我覺得有共識蠻重要的，像我爸也是把薪水給我媽管，我媽也是每個月給我爸三萬零用錢，看雙方怎麼溝通比較重要」。（編輯：賴禹妡）