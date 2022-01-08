選女友加分項「要有車」！他列八點原因　女認：真的有差

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1．她自己有車，所以會珍惜你的車，比方說關車門不會用摔的，車內飲食前會考慮是否殘留味道或是容易掉落，開車門也不會直接往外撞。
2．有一定的經濟基礎，開車絕對比搭大眾運輸貴，能負擔買車、養車、加油、就算不是有錢人，至少也不會窮到太離譜。
3．不會給太多其他男生有機會送她回家或是載她去吃飯還是幹嘛，跟異性單獨相處的機會相對較少，因為她自己可以開車。
4．較獨立，接送都靠自己的女生，肯定比要幹嘛都要找人載的女生來得獨立吧？
5．看得懂導航和地圖，在你們一同出遊時可以做良好副駕駛，幫忙查、幫忙看路。
6．能體諒有些時候的不方便，比方說有的地方就是沒辦法迴轉，她能理解也能先下車走遠一點，不會該該叫「你就轉過去就好了啊！吼我才不要走那麼遠！」。
7．你開車開累的時候可以換她開。
8．時間觀念通常會比沒有開車的女生好，因為開車會較清楚路況，什麼時候該提早出門、什麼目的地要開多久、什麼地方停車場很常沒位子等，比較不會遲到。
在文末他也強調「我真的覺得有自己開車的女孩都超棒的」，當然不能以偏概全，一定也會有自己開車但是不會看導航的人、或是對別人的車一樣不珍惜的人，自己只是說大部分會有以上的優點。
並且補充說明， 為了避免沒有在開車的女生覺得自己被貶低了，此篇並沒有這個意思，只是說「有開車的女生符合以上8點的比例很高」，並非「沒有開車的女生都沒有這8種優點」，當然還是會有自己沒開車但很有禮貌又愛惜男生車的女生存在，強調自己在討論的是比例。
該篇貼文發出後，獲得不少女駕駛認同，「自己有車版主分析的很棒，真的超認同的！」、「我自己有車也會開車，其實我覺得他講的很對」、「女生有車、會開車，吵架比較大聲有本錢」、「女生會開車真的會比較愛惜對方車子」。
但也有不少網友持反對意見，「這些都是基本禮儀啊」、「車是拿來開拿來用的 不是用來限制別人一堆的」、「不要說女生了！有的男生也很恐怖好嗎？這種是不分男女與年紀！尤其男生的力氣更大！關車門會嚇到」、「先不管性別，也是有男生會這樣，之前載朋友回家 他居然直接在我車上抽煙，當場被我趕下車」。（編輯：鍾怡婷）