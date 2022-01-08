爽買淡水房！他搬入秒後悔 見「1慘況」崩潰：像被孤立
買房不只要注意房價、周遭生活機能，地理位置更是重要關鍵之一，對此就有網友表示，他在淡水買了一間房子，原本以為附近生活機能好又交通方便，沒想到實際住進去才發現騎車到台北上班比想像中還遠，讓他立馬崩潰後悔，貼文一出，引來不少人感嘆：「淡水住了七年，採買出去玩都很方便，但是工作要進出淡水那個交通狀況完全可以抵銷所有的優點。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 10:55:06
該名網友4日在PTT發文，他以「好後悔買淡水」為題，表示原本覺得買淡水的房子，不但環境好，離賣場也近，還有老街及夜市，顯現出生活機能好、市容也漂亮的優點，且地理位置鄰近台北，騎車到台北車站離峰時間只需35分鐘，也能搭捷運非常方便，沒想到等他實際住進去後，發現到台北距離比想像中的遠，讓他騎車路上都有種被孤立的感覺，因此痛苦直呼：「好想住台北啊⋯不然三重蘆洲也好，再不然五股八里也可以，起碼交通便捷⋯」 。
貼文一出，網友紛紛留言，「拍拍，房價反應一切」、「朋友的小孩搬去淡水之後，表示以後絕不買淡水了XD」、「你就不夠了解自己啊，我就一直知道自己不喜歡通勤太久」、「真的遠呀，交通硬傷，買那邊就是只能養老用」、「自從在淡水讀書後，就知道這邊不能住」、「淡水住了七年，採買出去玩都很方便，但是工作要進出淡水那個交通狀況完全可以抵銷所有的優點」。
不過，也有網友認為，「捷運還好吧…我遇過每天101淡水站通勤的」、「捷運不會誤點耶」、「這種就是買蘆洲了開始羨慕北投，買北投羨慕信義」、「便宜了，自己也覺得附近還好，還嫌啥」、「淡水是真的遠，但就是便宜啊」。（編輯：賴禹妡）