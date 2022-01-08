男進社區電梯見「1幕」毛炸！真相曝光臉秒綠：差點上香
許多搬家公司在工作途中擔心傷到傢俱及大樓裝潢，都會在電梯、轉角處等封上保護措施，近日就有一名網友表示，他某天要回家時，打開電梯看到搬家公司非常用心防護，但畫面卻散發出濃濃的「莊嚴感」，讓他直呼：「差點跪著邊喊阿公邊進電梯！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 11:49:40
該名網友4日在臉書「爆怨公社」發文，他表示從外頭回家時，發現電梯一打開竟四周都掛著毯子，突然散發一種「莊嚴感」，讓他忍不住笑喊：「差點跪著邊喊阿公邊進電梯！只能說搬家公司真的很認真保護大樓的電梯跟業主的傢俱。」
貼文一出，網友也紛紛笑翻留言，「殯葬風搬家公司」、「搬家公司可能有在兼職生命事業XD」、「要很莊嚴的走進去」、「走進去是被喊的那一個吧？都包四面了」、「鮮花塔，罐頭塔簽收喔」、「真的有膝蓋軟掉的衝動」、「突然莊嚴了起來」、「旁邊在站兩位司儀都想代表新莊上香了」、「全台的阿公現在背後一陣發涼」。
不過，也有網友認為搬家公司十分用心，「我第一次看到這麼用心的搬家公司！通常都嘛是拆個紙箱隨便貼一貼就了事了」、「有些都不保護，搬家公司走後，就會發現電梯裡面某個位子掉漆」、「電梯掛毯，保護電梯不被刮傷用」、「很用心的搬家公司」、「有用過，這都清潔掛電梯，怕損壞」、「傷到裡面的東西都是貴鬆鬆啊」。（編輯：賴禹妡）