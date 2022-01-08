以為921重現！東勢4.5地震晃醒台人 網見炎亞綸臉書驚呆
今（8）日凌晨5時12分台灣發生規模4.5地震，震央位在台中市東勢區，各地最大震度為苗栗4級，台中市警局也於粉專關心四周災情，不少網友嚇喊「我還以為921重現」、「台中非常有感」，還有人標註男星炎亞綸喊：「還以為地質學家又發威了呢！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 12:37:16
台中市政府警察局粉專「TCPB 局長室」今早貼文，表示稍早東勢發生芮氏規模4.5的地震，想知道各處有沒有災情傳出，能夠讓警方第一時間處理，「好大的地震！大家都還好嗎？」
貼文一出，網友紛紛嚇壞留言，「我還以為921重現」、「超大，直接從床跳起來」、「台中明顯，超級搖，我以為我睡過頭，有人來叫我起床」、「真的被震醒了！差點衝出去了」、「台中非常有感」、「台中超大，還聽得到聲音」、「震好大一下，地震前聽到地鳴」、「這次地震是上下震，我家在豐原靠東勢比較近，真的很有感而且晃動時還有非常大聲的地鳴，會讓人想到小時候的921」。
還有網友提到，她被地震嚇醒後，第一時間打開臉書就看到炎亞綸於14小時前發佈貼文表示「我們這次也要一起平安渡過」，雖然仔細看才發現是在指疫情，不過這巧合也讓她驚喊：「還以為地質學家又發威了呢！」（編輯：賴禹妡）