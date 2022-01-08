超商福袋屢摃龜！父親「一招」神助攻 他爽抽中萬元大獎
農曆年節即將到來，各家超商紛紛推出福袋販售，福袋內除了基本的零食糖果外，最讓期待的就是裡面的抽獎券，有機會抽中Apple Watch、保時捷等超級大獎，而近日，有網友開箱後只拿到不喜歡的東西，因此就請父親在幫忙購入5包福袋，而父親更是「一招」讓他開出價值萬元的Gopro，可謂是超級幸運。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 15:16:29
根據原po於PTT分享，自己開箱福袋都剛好抽中不喜歡的東西，讓他感到十分失望，因此當他父親在群組問他，要不要在買幾包福袋回家開箱，他便直接請父親一次買5包等他回家開，不料，等他回家後發現，5包福袋全放在神明桌，父親還表示「拜一下，有拜有機會」。
當他前面開出4張銘謝惠顧的抽獎券時，已經不抱任何希望，沒想到最後一張戲劇性的開出，萬元大獎Gopro，讓他興奮直呼「決定燒根香，謝謝神明跟公媽，再把抽獎券放在供桌上，今年我已經圓滿了，謝謝大家」。
貼文一出，網友紛紛表示「5/90萬，全台才5包有Gopro，太神了」、「你家在哪借我拜一下」、「原來如此。這次我也要買來先拜再開」、「你爸是先知，厲害」。（編輯：鍾怡婷）