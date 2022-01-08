台北最強龍蝦吃到飽在哪？網推「1家」必回訪：誠意十足
台灣民眾對吃到飽餐廳相當有好感，其中菜色包羅萬象，從中式餐點至日韓料理應有盡有，有些價位較高的餐廳甚至會提供頂級食材。就有網友詢問位在台北的Buffet中，是否有一家店的菜單包含龍蝦料理，貼文發出後引起老饕熱烈回應，而其中呼聲最高的是和牛祭，眾人大讚「誠意十足！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 16:24:07
原PO於臉書社團《台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報》發文，說明自己因為只有中午時段有空，詢問台北的Buffet中，是否有菜單中包含龍蝦的吃到飽餐廳。
該文一出引起老饕們熱烈回應，其中呼聲最高的是以A5和牛為主打的和牛祭，該店為火鍋吃到飽「那個…和牛祭」、「微風信義和微風信義南山都有和牛祭」、「感覺全台北市剩下和牛祭的龍蝦可以稱得上最有誠意了吧！出餐快、服務好（今晚也要去吃了）」、「吃過二次，真的出餐快服務超好（大推）」、「和牛祭啊，還會提醒你時間到了，吃完快回去上班」。
另外有人提出寒舍艾美下午茶場的探索廚房，及燒肉、火鍋兼具的昭和園燒肉「寒舍艾美探索廚房」、「探索廚房中午有雪蟹腳，下午茶有龍蝦」、「昭和園燒肉有」。 （編輯：李惠婷）