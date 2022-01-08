網喊中國影片最優質！釣出台灣YouTuber狂酸：訂閱沒我多
Youtube在近十年間快速竄起，各國的創作者都匯集在平台中分享生活、知識與歡笑。有名網友發現近期打開Youtube，自己關注的Youtuber皆來自對岸，認為以內容水準來說，台灣的影片遠遠不及中國，貼文發出引起許多網友爭論，甚至釣出一名主講歷史的台灣Youtuber「cheap」回應，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 21:37:49
原PO於PTT上以「YouTuber是不是完全被對岸屌打」為題發文，表示目前在YouTube關注的都是對岸的創作者，因為中國影片的題材及內容都相當豐富，把妹、歷史、科幻、寵物、遊戲、電影、做菜、申論、神話、戰爭、科普等包羅萬象，尤其認為遊戲類內容高下立判，台灣創作者多放遊戲直播、新遊戲心得等等，而中國創作者會整理懷舊系列的遊戲介紹「有無這類八卦啊？對岸還要翻牆，結果YouTuber這塊還做的比台灣好...」
此貼文留言區討論相當熱烈，其中就引來一名頻道主講歷史的現役台灣Youtuber「cheap」發文回覆。說明自己身為台灣的Youtuber，常常看到貶低台灣影片的言論，可是細看該人舉例的頻道，其實都非常普通，「別的我不說，我也不熟，我就針對我熟的歷史說，你提的文武大郎和劉老師，三個加起來訂閱數乘以4還沒我cheap多，流量更不要說了，所以是屌打在哪？」
cheap說自己相當敬佩的中國Youtuber是袁騰飛，甚至出書都有買回家看，可以說是位死忠鐵粉。同是講解歷史的Youtuber，自己跟袁騰飛最大的差別，便是袁不會講中共相關歷史，但cheap仍認為袁相當「帶種」，因為他已經被中共給封殺，故認為「連袁騰飛這麼優秀的人都被封殺了，你能期待中國歷史yt有什麼作為？」
部分網友非常贊同原PO的言論，認為台灣的創作者還可以更加進步「就內容深度來說台灣真的趕不上」、「真的完全被屌打，光看台灣3C油土伯，只會念規格，笑死」。也有網友認為台灣擁有自己獨特的內容，且中國創作者背後有資金贊助，不能如此比較「反正我們有走鐘獎」、「中國觀眾本來就多阿！本來就不能比，而且一堆背後是有公司的」。 （編輯：李惠婷）