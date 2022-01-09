單身男抽籤求問姻緣！神明留「殘酷1句」 網苦笑：好狠
嶄新的2022年已經到來，不少人都希望能在未來一年，能擁有好運勢。不過就有位日本男子，日前到神社抽籤，沒想到上頭針對婚姻事宜的答案相當不客氣，內容曝光也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 10:19:59
日本網友「@astroscape」在推特上貼出自己到神社抽到的籤詩，上頭顯示大略運勢為「中吉」，其他如事業、願望、家庭、戀愛運勢等等，也都有一一說明注意事項。
不過原PO看完後，竟然發現「婚姻(緣談)」運勢下方的注意事項，竟寫著要他「認清自己的斤兩(身の程を知れ)」，超殘酷且直白的答案讓他不禁詫異。
因為原PO貼出的籤中，其他項目如「戀愛：互相體諒」、「願望：馬上就會實現」、「生小孩：可以有期待」等文字都相當溫和，不會過度直白，但反觀婚姻上竟寫「認清自己的斤兩」，就顯得相當突兀。
畫面曝光也吸引上萬網友熱烈回應並各自曬出自己的籤詩「婚事被這樣講很傷人耶」、「我的籤是警告我別大意，不然財運會落入地獄深淵」、「還好我以前抽到好籤都沒實現過，抽到壞的大概也不用太介意？」「可能籤上大概只夠寫10個字就這樣了」「至少其他項目都還不錯」。（編輯：潘毅）