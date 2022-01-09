Joeman砸錢送員工刮刮樂！中獎金額曝 彩券行員工爆內幕
知名YouTuber「Joeman」每逢新的一年，就會買給員工一人一本刮刮樂來試手氣，其刮中的獎金都全數歸員工，且這並不算在年終內，而是新春加碼，讓大批網友都非常羨慕，今年同樣砸下14萬4千買了4本刮刮樂，表示「如果最後一張刮中10萬，就能再拿到10萬」，讓員工興致勃勃，而影片發出後也引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 11:46:07
Joeman日前發佈新片「送員工一人一本2000元刮刮樂！2022版」，同樣按照往年傳統，四位員工一人一本，但由於前幾年員工以及Joeman花費3、40萬元都沒有刮中十萬以上的獎項，也讓Joeman加碼表示「如果今年有人最後一張刮中十萬以上，就加碼十萬獎金」，員工也紛紛喊出祭品願望，表示刮到超過十萬獎金，就請大家吃飯、分紅等等。
結果才剛開刮，經紀人Yuni第一格遊戲就中一千元，而剪輯師哲瑋更猛，第一格遊戲就中兩千元，讓他們非常興奮，不過最終四位員工的中獎金額分別為23000元、23000元、23000元、24000元；總共四本刮出72張中，一共有22張沒有中獎，整個中獎率大約70%左右，與台彩公布的69.33%相差不遠，而單張中獎金額最高的是5000元。
影片曝光後，引發許多網友熱議「別人的老闆真的不會讓人失望......好羨慕」、「這還不算在年終獎金裡，好羨慕這些員工啊」、「又一年了，至少Joeman很大氣了，很敢給年終+一人一本刮刮樂了」、「有年終又有整本刮刮樂，真的很好」、「充滿羨慕的來看這一集」。
而對於Joeman工作團隊非常想要中到十萬以上獎項，就有彩券行員工出面表示「通常第一格整格都一百或兩百的應該就差不多了，這張金額就是就那加起來的倍數金額，通常是兩千三千或五千，大獎都只會出現在角落或不起眼的地方，十年彩券行長工的經驗談...」、「像是第一格刮開就中100、200多個的，那張就不會是大獎了，大獎通常都在一格內，一萬起跳的我們常常在兌獎就知道」。（編輯：張嘉哲）