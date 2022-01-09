想買iPhone爽用卻太貴？內行「1招」秒省5千　用戶全認了

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貼文一出，網友紛紛回應「我就買過福利機，跟新的一樣啊」、「買福利機+1用起來跟本沒差，那時候省三四千」、「不是所有人都介意外觀，便宜夠多我也買過福利機，小刮痕就當作沒看見，裝保護殼都看不到」、「展示機跟福利機就是給預算考量的人買啊，我買過用起來根本跟新的一樣＝＝」、「有買過便宜5000，看起來跟新的沒兩樣」、「之前買別牌福利機，價差到7000，完全可以考慮」。
不過，也有網友建議「通常展示機跟福利機都是賭人品啦，只要功能正常，其實都可以買」、「運送中塑膠膜破導致外盒污損，也是會打成福利機，其實都是蠻划算的」、「福利機跟展示機都是看人品，也是有人買到雷的，但我自己買是沒遇過」、「這種的都是賭人品啊，在網購買了兩次，一次背板鬆脫+一堆刮痕，但第二支近全新」。
而事實上，網友所指稱的「福利機」是什麼？其實就是「僅拆封但未開通」的全新手機，也可能運輸途中有些微外盒受損的新手機，或是僅開通使用短暫時間的新機，此類通常都帶有較長的原廠保固，通常不會拿出來販售就會打折售出，是不少人換購新機首選；另外也包含「展示機」，也就是原廠提供給各大電信商展示用的手機，在手機下架回收之後，這類手機會有電信商釋出提供購買，價錢會降到7折甚至更多，且一樣帶有原廠保固一年，雖然盒內不會附耳機，但仍是非常划算的選擇。（編輯：張嘉哲）