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讀頂大面試被開4萬2！眾一看「科系」秒懂：台灣新套路啊

▲大學可以說是求學一個非常重要的階段，除了唸到自己想要的科系之外，頂尖大學的加持，絕對在出社會或多或少都有所幫助。（示意圖／Pixabay）
▲大學可以說是求學一個非常重要的階段，除了唸到自己想要的科系之外，頂尖大學的加持，絕對在出社會或多或少都有所幫助。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-09 17:01:25

大學可以說是求學一個非常重要的階段，除了唸到自己想要的科系之外，頂尖大學的加持，絕對在出社會或多或少都有所幫助。不過，近日就有網友透露自己在求職網上逛職缺時，卻看到有公司開出台灣四大電資系畢業，薪資只肯給4萬2的工作，貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「剛剛在人力銀行看到的職缺，台灣四大電資學士畢業，保底14個月年薪，但是月薪只有42K，請問這樣是正常的嗎？會不會太誇張啊？有沒有人可以分析一下這方面的八卦？」

▲不少網友認為，電資系已經超越醫牙系。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友討論四大電資系被開4萬2月新值不值得。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「不然要多少，學士畢業沒經驗差不多啊」、「有42K偷笑了，文組2、30K吧」、「電資為的是獎金，薪資不見得高，很正常」、「文組碩士有42k就要偷笑了，理組起薪就42K才剛大學畢業，有什麼好不滿足的」、「電資工作走的是獎金吧，而且一堆連年終都沒，保底2個月年終，很佛了吧」。

不過，也有過來人分享經驗「學長清交資工碩，隨便一個都六萬起跳，四萬哪裡找得到四大資工碩」、「私立大學電資就四萬上下了，四大還跟人家拿一樣，也太可憐」、「私大電資的價碼欸，何況是四大電資，真的給太低」、「科大電機畢業如我，起薪就超過42了耶，這公司真的別去」、「認真找肯定有更高的啦，不要委屈自己去壓低自己價格」、「台灣鬼島新套路，會說碩士跟學士價碼差一倍，聽起來合理，但實際上壓低薪資，不懂的新鮮人為了趕快有工作會上當」。（編輯：張嘉哲）

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