吃buffet有秘密！老饕實測認了 爆「這道菜」內行都不拿
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，CP值以及菜色是否好吃經常成為討論的關鍵。近日，就有網友分享去吃buffet的經驗，沒想到卻意外釣出buffet的秘密，且不少人都引起共鳴，受到熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 07:04:01
原PO在「Dcard」貼文指出「最近剛好去吃一間連鎖海陸的buffet，價位差不多中上，個人覺得以吃到飽的水準來看，生食、熟食、點心都蠻有自己特色的，還有壽喜燒、牛肉湯都很不錯」並且貼出自己夾取該間buffet菜色的照片，讓人看了食指大動。
貼文一出，網友馬上認出是哪間連鎖店，透露「連鎖的buffet還是要看分店，吃過台中跟高雄的，真的有差別，大推高雄的」、「這看起來是台中店嗎？建議這間一定要去吃高雄店！我覺得好吃很多」、「我也是比較推高雄的，XO蟹肉堡真的每次必拿」、「連鎖buffet多吃幾間就知道分店真的有差」內行吃貨表示，連鎖的buffet即便在全台分佈，各店的烹煮食材上仍舊會有些許差異，經過比較能選出比較好吃的店家。
另外，也有網友透露buffet地雷食物表示「吃過多家自助吧，這種大塊現烤現切牛排真的都很難吃…不是筋太多就是太韌太柴，現在都直接跳過這道，其他料理真的很多比這個好吃，單純吃牛排還是到牛排專門店....」、「buffet的牛排真的不敢領教，真的又柴又難吃，內行人是不會拿的」。（編輯：張嘉哲）