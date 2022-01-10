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台灣一堆啃老族？知情人抖「真實情況」：不工作爽當皇帝

▲原PO好奇「台灣啃老族多嗎」，貼文一出，也有知情網友透露真實情況，感嘆「還真的不少」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝pexels）
▲原PO好奇「台灣啃老族多嗎」，貼文一出，也有知情網友透露真實情況，感嘆「還真的不少」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-01-10 09:39:32

找不到工作、不願低就的青壯年，在家靠父母養，他們被稱為「啃老族」，此現象在世界各國也越發常見。對此，就有網友好奇「台灣啃老族多嗎」，貼文一出，也有知情網友透露真實情況，感嘆「還真的不少」。

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該名網友在PTT以「在台灣啃老的人是不是真的很多？」為題發文，表示他自己身邊其實就不少，有的是害怕人群乾脆躲在家裡，騙爸媽有在找工作但根本找不到；有的是假借考國考名義，結果當萬年考生，志在參加不在上榜。

原PO接著說，或者是覺得工作太累，已經決定不結婚生子，爸媽還算能養著他，但這也讓原PO很好奇「在台灣啃老的人是不是真的很多」？

▲原PO好奇「台灣啃老族多嗎」，貼文一出，也有知情網友透露真實情況，感嘆「還真的不少」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝Pexels）
▲原PO好奇「台灣啃老族多嗎」，貼文一出，也有知情網友透露真實情況，感嘆「還真的不少」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝Pexels）
貼文一出，掀起熱議，「一堆是家人寵出來的，反正覺得不差一雙碗筷」、「4X年次的父母都蠻願意被啃，房子也買好了」、「其實如果家裡很有錢，通常不會說你啃老，反而會說是富二代，影響到父母『老本』造成負擔才會說啃老，甚至家裡有公司的，隨便給你掛個名其實不上班或偶爾去看看的也很多」。

不少知情網友也紛紛留言，「不少，知道的就5個以上了」、「我姐就萬年考生，都30了沒工作經驗」、「我二弟就是啊，性情暴躁，只覺得自己強，對爸媽惡言相向，在家當皇帝，親戚之中也有兩三個這樣，連打工也不找」、「親戚生三個男生都啃老到40歲了，感覺就不定時炸彈超可怕」、「很多人30歲了還住在家裡，很多哦」。

還有網友點出「啃老」關鍵問題，並揭開殘酷真相，「出外打拼能建立屬於自己的人脈，當啃老族年齡到了就知道社會的現實面，老了又沒人脈基本上一有狀況直接掛掉，沒錢、父母離你而去、沒朋友是很可怕，啃老族只想逃避現實但日後還是得面對，連這最基本的認知都沒有，落魄後就別怪別人怎麼不幫你，因為大家都是為自己而活，哪來多餘的資源去養米蟲，不是嗎」。（編輯：郭佩蓉）

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