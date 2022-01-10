刮刮樂永遠只刮第一格？男抖真實理由 眾狂讚：過年秒用
每到春節的時候不少民眾都會到彩券行試試手氣，希望能中個大獎或者獲得各種加碼的獎項，而近日台彩陸續上架幾款新刮刮樂，包括往年都有的2000元超級大紅包，今年依舊有，且獎項又多出更多，吸引不少民眾已經搶先在過年前開刮。而近日，就有網友分享自己刮刮樂的神奇玩法，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 09:53:59
原PO在臉書社團「刮刮樂中大獎秘訣分享」表示「這個刮刮樂刮開第一格，看有了就不用刮可以掃了」只見貼出的照片，一張2000元的刮刮樂只刮開遊戲一的地方，就中獎五千元，已經回本且倒賺三千元，於是原PO為了不讓手酸，直接選擇用上方QR Code掃碼看看整張的中獎金額，偷懶玩法笑翻網友。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這樣手不會酸，過年刮很多的時候可以只刮第一個刷條碼XD」、「這個應該就是真的五千」、「恭喜啊CCC」、「這種分布的應該是五千沒有錯」、「好羨慕啊，買兩千的都沒中過五千的」。
而事實上，日前Joeman送給工作室員工一人一本刮刮樂，當時就有彩券行員工出面表示「通常第一格整格都一百或兩百的應該就差不多了，這張金額就是就那加起來的倍數金額，通常是兩千三千或五千，大獎都只會出現在角落或不起眼的地方，十年彩券行長工的經驗談...」、「像是第一格刮開就中100、200多個的，那張就不會是大獎了，大獎通常都在一格內，一萬起跳的我們常常在兌獎就知道」，因此民眾若不想要手酸刮開整張，見到上述情況，也可在第一格刮開後，就以QR Code掃碼兌獎也可以哦！（編輯：張嘉哲）